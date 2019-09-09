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09.09.2019 21:04
Рубрика: Легковые авто

Пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре

Текст: Юрий Зубко
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Илон Маск в своем Twitter заявил о том, что "с большой долей вероятности" Tesla представит первый в своей истории электрический пикап в ноябре этого года.

Ожидается, что автомобиль получит полный привод и два электродвигателя, которые будут выдавать "сумасшедший" крутящий момент. Пробег на одной зарядке составит от 640 до 800 км.

Фото: Пресс-служба Porsche.
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Сроки начала производства пока не называются, но если провести аналогию с другими моделями компании, то автомобиль можно будет увидеть на конвейере ориентировочно в 2021-2022 годах.

После выхода на рынок новинка будет стоить около 49 тысяч долларов, но компания постарается сделать ценник еще ниже, чтобы возможность приобрести пикап была у разных покупателей.

До этого Tesla делилась только одним тизерным изображением пикапа, по которому сложно что-либо понять о внешности модели.

Ранее "РГ" сообщала о том, что автомобиль, судя по всему, получит имя Model B. Кроме того, электрокары Tesla неожиданно стали тюрьмой для своих владельцев.

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#Tesla