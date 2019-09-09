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09.09.2019 20:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Басманный суд арестовал гражданина, который напал на Эллу Памфилову

Текст: Наталья Козлова
Бахыт Карабалаев до 6 ноября останется под арестом. Об этом суд попросил Следственный комитет, который забрал уголовное дело у полиции по просьбе Александра Бастрыкина.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Напомним, приезжий напал на главу ЦИК Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября. Обвинение ему предъявлено по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ - "разбой с незаконным проникновением".

По версии следствия, Карабалаев в маске ночью залез через окно в дом главы ЦИК в Истре и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся. Памфилова при этом пыталась отбиваться от него стулом.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Памфилова рассказала о ночном нападении

Правоохранители нашли нападавшего быстро, буквально через день. Уже 7 сентября, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец Казахстана. Этот человек в момент задержания находился в своем шалаше в лесу в Подмосковье. Там он проживал, по его словам, уже несколько месяцев.

Вину нападавший признал. В суде, когда решался вопрос об аресте сказал, что понятия не имел, в чей дом залез.

Со слов арестованного, он приехал в Россию на заработки, но его обманули, он остался без документов и, таким образом, пытался прожить. По словам полицейских, кражи из домов в этом районе в последнее время были не редки, и сейчас следствие проверяет арестованного на причастность к другим нападениям.

Но пока в его уголовном деле всего один эпизод - нападение на Эллу Памфилову. Не арестовать задержанного не могли, так как у него банально нет дома, да и уголовная статья у него на столько серьезная, что оставить этого человека на свободе просто было невозможно.

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