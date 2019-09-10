Легкоатлеты Европы выигрывают у команды США после первого дня матча

В первый день матча удача сопутствовала европейским спортсменам, которые набрали 328 очков после участия в 18 видах программы. В активе американцев пока только 312 зачетных балла.

Кстати, британская бегунья Дэрилл Нейта выиграла забег на 100 метров, пробежав дистанцию за 11,29 сек. Вслед за ней финишировали американки Дезериа Брайант (11,30 сек.) и Моролаке Акиносун (11,39 сек.).

Восторг белорусских болельщиков в понедельник вызвал результат Максима Недосекова. Он выиграл состязания прыгунов в высоту с лучшим результатом сезона в мире - 2 м 35 см, завоевав лицензию на выступление на Олимпиаде-2020 в Токио. Белорус пытался прыгнуть еще выше, но высота в 2 м 37 см оказалась для него недостижимой.

Второе место занял российский прыгун Илья Иванюк (2 м 31 см), третий результат у американца Джерона Робинсона (2 м 29 см). Еще один белорус Дмитрий Набоков оказался четвертым (2 м 26 см).

Во вторник - заключительный день встречи атлетов - предстоит определить лучших мастеров в 19 видах программы. На беговые дорожки и сектора динамовской арены в составе команды Европы выйдут 8 белорусских атлетов.

И хотя финальный судейский свисток еще впереди, местные спортивные обозреватели уже комментируют инициативу белорусского президента о проведении очередной встречи спортсменов, которая запланирована на 2021 год, снова на спортивных площадках Минска.

Дело в том, что во время церемонии открытия легкоатлетического матча Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что в том же году в Новом Свете пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, и совместить эти соревнования по правилам будет нельзя. "Если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч", - обратился президент к руководителям Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации.