Спорт
10.09.2019 11:09
Текст: Юрий Сизов

Легкоатлеты Европы выигрывают у команды США после первого дня матча

Праздничным спортивным шоу запомнился первый день легкоатлетического состязания спортсменов Европы и США, который состоялся накануне в белорусской столице. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен в торжественной речи отметил опыт Минска в проведении масштабных соревнований, сославшись, в частности, на триумфальное проведение в июне этого года II Европейских игр.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

В первый день матча удача сопутствовала европейским спортсменам, которые набрали 328 очков после участия в 18 видах программы. В активе американцев пока только 312 зачетных балла.

Кстати, британская бегунья Дэрилл Нейта выиграла забег на 100 метров, пробежав дистанцию за 11,29 сек. Вслед за ней финишировали американки Дезериа Брайант (11,30 сек.) и Моролаке Акиносун (11,39 сек.).

Восторг белорусских болельщиков в понедельник вызвал результат Максима Недосекова. Он выиграл состязания прыгунов в высоту с лучшим результатом сезона в мире - 2 м 35 см, завоевав лицензию на выступление на Олимпиаде-2020 в Токио. Белорус пытался прыгнуть еще выше, но высота в 2 м 37 см оказалась для него недостижимой.

Второе место занял российский прыгун Илья Иванюк (2 м 31 см), третий результат у американца Джерона Робинсона (2 м 29 см). Еще один белорус Дмитрий Набоков оказался четвертым (2 м 26 см).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Сборная России вырвала победу у Казахстана

Во вторник - заключительный день встречи атлетов - предстоит определить лучших мастеров в 19 видах программы. На беговые дорожки и сектора динамовской арены в составе команды Европы выйдут 8 белорусских атлетов.

И хотя финальный судейский свисток еще впереди, местные спортивные обозреватели уже комментируют инициативу белорусского президента о проведении очередной встречи спортсменов, которая запланирована на 2021 год, снова на спортивных площадках Минска.

Дело в том, что во время церемонии открытия легкоатлетического матча Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что в том же году в Новом Свете пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, и совместить эти соревнования по правилам будет нельзя. "Если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч", - обратился президент к руководителям Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»