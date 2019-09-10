В мире
10.09.2019 21:23
Текст: Юрий Сизов

Минск и Москва расширяют взаимодействие в сфере информационной безопасности

Позитивная динамика по всем векторам двустороннего взаимодействия была подтверждена 10 сентября на встрече в белорусской столице государственного секретаря Совета безопасности РБ Станислава Зася с его российским коллегой Николаем Патрушевым, информирует БЕЛТА, ссылаясь на источники в секретариате СБ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Во время консультаций аппаратов советов безопасности Союзного государства, сообщает агентство, с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран особое внимание было уделено действующим механизмам контроля над вооружениями, поиску новых подходов к поддержанию мира и стабильности в Европейском регионе, а также сотрудничеству в сфере обеспечения информационной безопасности.

Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия. Руководители аппаратов обоих советов подписали план реализации основных направлений сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности.

Фото: Николай Петров/РИА Новости
Лукашенко привел в пример отношения Беларуси и России другим странам

Как уже сообщал "СОЮЗ", касаясь самого факта визита Николая Патрушева в Минск, президент Александр Лукашенко сегодня дал понять, что в нем "нет никакой чрезвычайщины".

"Он будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях. Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Беларусь и Россия, - заявил Лукашенко. - Поэтому здесь никакой конспирологии даже быть не может".

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