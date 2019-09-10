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10.09.2019 11:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свердловским школьникам предложили 66 познавательных туров

Текст: Наталия Швабауэр
Свердловскому турбизнесу впервые показали обновленный проект "Урал для школы", состоящий из познавательных туров для ребят с 1 по 11 класс.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Напомним, что первые путешественники поехали по специализированным детским маршрутам еще в 2015 году. С тех пор на экскурсиях по родному краю побывало 85 тысяч школьников. В 2019-м проект серьезно модифицировали: обновили данные по объектам показа, гостиницам и кафе, перечень дополнительных услуг. Даже сделали примерный расчет стоимости поездки.

Если раньше в каталоге было 33 маршрута, то теперь - 66, среди них - совершенно новые. Например, "Императорский", рассказывающий о династии Романовых и их роли в истории Екатеринбурга: от основания железоделательного завода на реке Исеть до "Уральской Голгофы", места гибели последнего русского царя. Изначально тур разработали для взрослых, а теперь адаптировали для старшеклассников, у которых тема Романовых звучит в учебниках по истории.

Также среди новинок - туры, посвященные конструктивизму, добыче золота и самоцветов, даже высшему образованию на Урале. Экскурсия по вузам Екатеринбурга имеет не только познавательный смысл, но и профориентационный.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Актуализацией проекта по заказу областного центра развития туризма занимался Уральский государственный экономический университет.

- Познавательные маршруты включают в себя основные достопримечательности Среднего Урала и позволяют познакомиться с регионом во всем его разнообразии. Они расширяют кругозор, воспитывают уважение к историческому наследию. Кроме того, во время экскурсий учащиеся получают возможность познакомиться с различными профессиями, - говорит Ольга Ергунова, заведующая кафедрой туристического бизнеса УрГЭУ.

В помощь учителям, которые хотят подключиться к проекту, на сайте выложены методические рекомендации, рабочие тетради (красочные альбомы с творческими заданиями), готовые технологические карты экскурсий и сценарные планы, шаблоны дневников исследования для разных возрастов. Организаторы считают, что это поможет сэкономить время для подготовки к необычному выездному уроку по географии, истории, обществоведению.

Если для начальной школы предлагаются в основном короткие туры на один день, то ребятам постарше, которые уже могут переночевать в гостинице и почувствовать себя настоящими путешественниками, - двухдневные. Формат тоже скорректировали с учетом детской психологии: просто слушать гида школьникам неинтересно, поэтому полезную информацию перемежают квестами, мастер-классами, театральными спектаклями и т.п. К примеру, юные туристы смогут поработать с настоящими лабораторными приборами в Музее энергетики Урала, попробовать себя в роли спасателя, оказывающего первую помощь, или пилота за штурвалом тренажера.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Еще одна особенность обновленного "Урала для школы" - возможность формировать группы с отправлением не только из Екатеринбурга, но и из Нижнего Тагила, Невьянска, Каменска-Уральского.

- Для нас это знаковый проект, недаром он стал лауреатом всероссийской премии "Хрустальный компас" в номинации "Лучшая региональная программа развития сферы детского туризма". Рассчитываем, что благодаря ему количество юных путешественников увеличится, в том числе за счет ребят из соседних регионов, - говорит Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области.

В 2019-2020 году "Урал для школы" собираются презентовать на отраслевых выставках в Москве, Санкт-Петербурге и Казахстане. Также запланировано роуд-шоу для туроператоров из регионов, которые имеют прямое сообщение со Свердловской областью.

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