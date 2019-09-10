Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов объявили в Торонто о запуске хоррора

Компания Тимура Бекмамбетова официально объявила о запуске международного хоррора с английским названием "Resurrected" (переводится как "Воскресшие") . Продажи нового полнометражного фильма только что начались на кинофестивале в Торонто (TIFF).

Режиссером станет Егор Баранов, известный по фильмам "Саранча", "Гоголь" и другим. Кстати, его трилогия "Гоголь", с Александром Петровым в главной роли собрала в российском прокате более 1,3 миллиарда рублей. Для Баранова "Resurrected" станет первым международным проектом.

По сюжету, в недалеком будущем Ватикан находит способ возвращать мертвых к жизни. Даже не стоит пояснять, наверное, что лента будет сделана в новаторском screenlife-формате, разработанным Тимуром Бекмамбетовым. Как и в других screenlife-фильмах, действие происходит полностью на экране компьютера главного героя - служителя виртуальной церкви Стэнли. Его сын погиб в автокатастрофе, и именно этот парень станет первым, кого воскресят. Но воскресшие не поддаются контролю... Стэнли приходится начать собственное расследование, чтобы раскрыть глобальный заговор.

Напомним, что хоррор "Убрать из друзей", действие которого происходит на экране компьютера, стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова Bazelevs. При бюджете в один миллион долларов лента режиссера Лео Габриадзе заработала 64 миллиона долларов.

В прошлом году screenlife-триллеры Profile и "Поиск" получили призы на МКФ в Берлине и фестивале Sundance. "Поиск" собрал в мировом прокате свыше $75 млн. Напомним также, что в 2018 году компания Bazelevs и студия "История будущего" выпустили совместный международный проект "1968. Digital" - первый screenlife-сериал для мобильных телефонов, англоязычная версия которого была представлена на фестивале SXSW в США и выходила на Buzzfeed.

Фильмы компании Бекмамбетова "Особо опасен", две части "Убрать из друзей", "Поиск", "Хардкор" и другие пользуются успехом за рубежом. Международным дистрибьютором screenlife-хоррора Тимура Бекмамбетова и Егора Баранова в Торонто стала новая компания Pulsar Content. Она же представляет проект на проходящем сейчас кинофестивале, совместно с Bazelevs.