АвтоВАЗ доработал картер коробки передач, устранил течь масла

Волжский автогигант доработал конструкцию коробок передач и переходит на выпуск усиленных картеров КП с индексами ВАЗ 2180, ВАЗ 2181 и ВАЗ 2182.

Как сообщает портал лада.онлайн, соответствующее информационное письмо АвтоВАЗ разослал дилерской сети марки Lada. В данный момент дилерам необходимо отправить заводу "живые" фотографии ребер жесткости картера КП.

Конструкция коробок передач отличается внедрением дополнительных ребер жесткости рядом с маслосливным отверстием. Улучшение полностью исключает течь масла по привалочным плоскостям корпусов КП.

Напомним, 800-ая серия (по заводскому индексу 21806) улучшенных коробок с тросовым приводом устанавливается на автомобили Granta. В семейство ВАЗ-2180 также входят коробки ВАЗ-21807 для Vesta и ВАЗ-21809 для Xray и Largus. Классическая Lada 4x4 (Нива) оснащается модернизированной коробкой ВАЗ-21214М. Коробка ВАЗ-2182 является автоматизированной механической трансмиссией ("робот).

Ранее АвтоВАЗ объяснил, почему не может сделать "тихую" механическую коробку передач на обновлённом семействе Lada Granta и на новых моделях - Vesta и Xray. Помимо этого, "Российская газета" рассказывала о том, что универсал Lada Largus получит российскую пятиступенчатую "механику" с индексом ВАЗ-21809 (усиленная версия ВАЗ-21806).