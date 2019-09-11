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11.09.2019 16:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ доработал картер коробки передач, устранил течь масла

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Волжский автогигант доработал конструкцию коробок передач и переходит на выпуск усиленных картеров КП с индексами ВАЗ 2180, ВАЗ 2181 и ВАЗ 2182.

Как сообщает портал лада.онлайн, соответствующее информационное письмо АвтоВАЗ разослал дилерской сети марки Lada. В данный момент дилерам необходимо отправить заводу "живые" фотографии ребер жесткости картера КП.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Конструкция коробок передач отличается внедрением дополнительных ребер жесткости рядом с маслосливным отверстием. Улучшение полностью исключает течь масла по привалочным плоскостям корпусов КП.

Напомним, 800-ая серия (по заводскому индексу 21806) улучшенных коробок с тросовым приводом устанавливается на автомобили Granta. В семейство ВАЗ-2180 также входят коробки ВАЗ-21807 для Vesta и ВАЗ-21809 для Xray и Largus. Классическая Lada 4x4 (Нива) оснащается модернизированной коробкой ВАЗ-21214М. Коробка ВАЗ-2182 является автоматизированной механической трансмиссией ("робот).

Ранее АвтоВАЗ объяснил, почему не может сделать "тихую" механическую коробку передач на обновлённом семействе Lada Granta и на новых моделях - Vesta и Xray. Помимо этого, "Российская газета" рассказывала о том, что универсал Lada Largus получит российскую пятиступенчатую "механику" с индексом ВАЗ-21809 (усиленная версия ВАЗ-21806).

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