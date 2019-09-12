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12.09.2019 22:06
Рубрика: Власть

Минобороны опровергло заявление генсека НАТО о размещении в Европе ракет

Текст: Иван Петров

В Министерстве обороны России обратили внимание на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которое он сделал в минувшую среду в интервью каналу "Евро-Ньюс". По его словам, Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД размещает в Европе способные нести ядерный заряд ракеты.

В российском военном ведомстве напомнили главе НАТО, что ответственность за прекращение действия Договора о РСМД полностью лежит на лидере Североатлантического альянса - США. "Выход американской стороны создал дополнительные серьезные риски для международной безопасности. Кроме того, факт испытания США 18 августа 2019 года ракеты с помощью универсальной пусковой установки МК-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость претензий России в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности", - отметили в Минобороны РФ.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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При этом бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении Договора о РСМД, по данным российских военных, использовались исключительно как предлог для выхода США из этого соглашения. "Дело в том, что США еще в период действия Договора вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности. И к моменту выхода США из договора РСМД - 2 августа 2019 г. - запрещенная соглашением ракета уже проходила подготовку к испытательному пуску", - пояснили в Минобороны.

В то же время Россия не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности. Более того, Россия не планирует развертывать подобные ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства.

"Вместо различного рода инсинуаций на тему Договора рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона", - заключили в российском военном ведомстве.

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