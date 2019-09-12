Москалькова высказалась о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая в эти дни находится во Владивостоке с рабочим визитом, прокомментировала широко обсуждаемый переход на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС.

По ее словам, для перехода на "четырехдневку" нужны научные исследования.

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинги и исследования", - сказала она журналистам.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, допустил внесение поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до четырех дней. Его слова вызвали широкий общественный резонанс, при этом точки зрения высказывались противоположные.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат.

Справка "РГ"

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова находится в Приморье с рабочим визитом. Сегодня она выступила на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека Дальневосточного федерального округа на тему "Защита прав граждан на безопасную окружающую среду". Накануне встречалась с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. На встрече она рассказала, что в прошлом году в адрес омбудсмена поступило около 500 обращений от приморцев.

"Людей сегодня больше всего беспокоит социальная сфера: образование и медицина, их доступность и качество. Много обращений, связанных с уголовно-процессуальной деятельностью", - отметила она.