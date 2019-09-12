Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над Порье

О прибытии Нурмагомедова в Махачкалу на своей странице в Instagram написал глава правительства Дагестана Артем Здунов. Он сообщил, что Хабиба не было в Дагестане на протяжении 100 дней. Чемпиону организовали торжественный прием с выступлением музыкантов коллектива "Лезгинка".

Сам Нурмагомедов, одержавший 28-ю победу при нуле поражений, после перелета признался, что как соперник Дастин Порье сильнее Конора Макгрегора.

"Порье физически крепкий. Я был готов к его "гильотине" в конце. Еще перед боем я говорил, что отдам ему шею, чтобы он потратил силы. А тут отдал шею, и пришлось немного подсуетиться. Очень крепкий соперник. Оказался намного крепче, чем Макгрегор", - сказал Хабиб.

Нурмагомедов победил Порье в середине третьего раунда удушающим приемом.

Ожидается, что в следующем поединке россиянин встретится с Тони Фергюсоном.