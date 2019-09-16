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16.09.2019 12:40
Рубрика: Власть

Захарова высказалась о будущем отношений России и Украины

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Пока рано говорить о позитивных сдвигах в российско-украинских отношениях, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Фото: Александр Щербак/ ТАСС
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"Я считаю, что надо констатировать конкретный шаг. Вот этот шаг (обмен удерживаемых лиц - прим. "РГ") был более чем позитивным... Но какие будут тенденции - мне очень сложно сказать", - заявила она в понедельник в интервью Telegram-каналу "Расстрига".

Также, по ее словам, смена главы украинского МИД не повлияла на контакты между ведомствами и двусторонние отношения.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемых лиц по формуле "35 на 35". В Кремле приветствовали эту договоренность и выразили надежду на дальнейшую нормализацию отношений. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обмену предшествовала скрупулезная работа. Он также не исключил продолжения этого процесса.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины
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