Пока рано говорить о позитивных сдвигах в российско-украинских отношениях, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Я считаю, что надо констатировать конкретный шаг. Вот этот шаг (обмен удерживаемых лиц - прим. "РГ") был более чем позитивным... Но какие будут тенденции - мне очень сложно сказать", - заявила она в понедельник в интервью Telegram-каналу "Расстрига".

Также, по ее словам, смена главы украинского МИД не повлияла на контакты между ведомствами и двусторонние отношения.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемых лиц по формуле "35 на 35". В Кремле приветствовали эту договоренность и выразили надежду на дальнейшую нормализацию отношений. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обмену предшествовала скрупулезная работа. Он также не исключил продолжения этого процесса.