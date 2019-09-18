Названа цена "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro в Европе

Сетевой информатор Судханшу Амбхоре, утечки которого уже не раз находили подтверждение, поделился в Твиттере данными о европейских ценах "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro.

Some European retailers have listed the #Xiaomi #RedmiNote8Pro for the following prices-

6GB+64GB @ 259 Euros

6GB+128GB @ 289 Euros pic.twitter.com/hK6j45baWA — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 17, 2019

Согласно его данным, многие крупные ритейлеры уже добавили смартфон в свои каталоги. Версия 6/64 Гб проходит в них по цене в 259 евро (около 18,4 тысячи рублей), старшая на 6/128 Гб - 289 евро (примерно 20,5 тысячи рублей).

С таким прайсом смартфону, возможно, станет заметно сложнее получить статус бестселлера, чем предшественнику. Ведь в этом ценовом диапазоне достаточно других "крепышей". К примеру - Samsung Galaxy A50 или Huawei P30 lite. Кроме того, засилье телефонов Xiaomi потенциально способно привести к конкуренции внутри собственных брендов - покупатели могут предпочесть проверенный Xiaomi Mi 9 SE новому Redmi Note 8 Pro.

Международный старт продаж ожидается уже совсем скоро - 23 сентября 2019 года.