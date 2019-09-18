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Названа цена "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro в Европе

Текст:   Богдан Бобров
18.09.2019,  
14:00
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Сетевой информатор Судханшу Амбхоре, утечки которого уже не раз находили подтверждение, поделился в Твиттере данными о европейских ценах "дешевого монстра" Redmi Note 8 Pro.

Согласно его данным, многие крупные ритейлеры уже добавили смартфон в свои каталоги. Версия 6/64 Гб проходит в них по цене в 259 евро (около 18,4 тысячи рублей), старшая на 6/128 Гб - 289 евро (примерно 20,5 тысячи рублей).

С таким прайсом смартфону, возможно, станет заметно сложнее получить статус бестселлера, чем предшественнику. Ведь в этом ценовом диапазоне достаточно других "крепышей". К примеру - Samsung Galaxy A50 или Huawei P30 lite. Кроме того, засилье телефонов Xiaomi потенциально способно привести к конкуренции внутри собственных брендов - покупатели могут предпочесть проверенный Xiaomi Mi 9 SE новому Redmi Note 8 Pro.

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