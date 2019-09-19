Новости

Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев 17:25
Вышел трейлер экодрамы "Темные воды" 17:09
Видео: Филипп Киркоров озвучил австрийского полководца 12:56
Тело 43-летней актрисы и модели Джессики Джеймс найдено в ее доме 12:34
"Щуплая шептунья": Юрий Лоза вновь сурово раскритиковал Билли Айлиш 12:08

Бекмамбетов сделал вертикальный сериал для приложения знакомств

Новости
    19.09.2019, 19:50
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Если новость о том, что компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs сделала зомби-сериал для приложения Snapchat, вас удивила, то подождите. Вот вам еще похлеще: компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs сделала сериал для приложения знакомств Mamba. Естественно, в формате ScrrenLife - то есть предлагается на экране своего телефона наблюдать за тем, что как бы происходит на экране чужого телефона.

Фото: Сергей Карпов/ ТАСС
Видео: Филипп Киркоров озвучил австрийского полководца

Коцепция сериала, озаглавленного незамысловато Mamba Stories, также незамысловата: реальные переписки - "смешные" и "вдохновляющие" - пользователей сервиса конвертировали в сценарии. Каждый эпизод длится несколько минут, всего их снято десять штук. В настоящий момент уже доступны два.

В первой серии один парень "помогает" другому закадрить девушку. С необратимыми последствиями. Во второй девушка находит у спящего пьяного сожителя на телефоне то самое приложение и принимается от его имени переписываться с предполагаемой соперницей. И снова не без последствий. В общем, завсегдатаям "Одноклассников" должно понравиться.

Дальнейшие планы Тимура Бекмамбетова по порабощению мира форматом ScreenLife включают полнометражный фантастический хоррор про воскрешение мертвецов. Режиссером проекта назначен Егор Баранов, прославленный "Гоголем".

Ранее Бекмамбетов стяжал различные лавры и дивиденды в аналогичном ключе исполненными триллерами "Поиск" и "Профиль", хоррором "Убрать из друзей", а также комедией "Днюха!". Впрочем, последнее - скорее из разряда провалов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Представитель Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы 11:17
Умер барабанщик группы "Центр" Александр Васильев 10:59
Один из обвинивших Кевина Спейси умер во время судебного процесса 10:45
Андрей Разин о состоянии Анастасии Заворотнюк: Надеемся только на чудо 18.09.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы 18.09.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Disney может переснять "Кредо убийцы" 18.09.2019
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану 18.09.2019
Создатель "Мистера Робота" снимет новый "Звездный крейсер "Галактика" 18.09.2019
⧣ странное
Фото: facebook.com/vasiliy.slonov.9
Красноярский художник презентовал мухобойки в виде Собчак и Богомолова 17.09.2019
Александр Балуев прокомментировал информацию о перенесенной им операции 14.09.2019
Дибров заявил, что ничего не знает о болезни Заворотнюк 13.09.2019