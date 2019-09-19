Бекмамбетов сделал вертикальный сериал для приложения знакомств

Если новость о том, что компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs сделала зомби-сериал для приложения Snapchat, вас удивила, то подождите. Вот вам еще похлеще: компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs сделала сериал для приложения знакомств Mamba. Естественно, в формате ScrrenLife - то есть предлагается на экране своего телефона наблюдать за тем, что как бы происходит на экране чужого телефона.

Коцепция сериала, озаглавленного незамысловато Mamba Stories, также незамысловата: реальные переписки - "смешные" и "вдохновляющие" - пользователей сервиса конвертировали в сценарии. Каждый эпизод длится несколько минут, всего их снято десять штук. В настоящий момент уже доступны два.

В первой серии один парень "помогает" другому закадрить девушку. С необратимыми последствиями. Во второй девушка находит у спящего пьяного сожителя на телефоне то самое приложение и принимается от его имени переписываться с предполагаемой соперницей. И снова не без последствий. В общем, завсегдатаям "Одноклассников" должно понравиться.

Дальнейшие планы Тимура Бекмамбетова по порабощению мира форматом ScreenLife включают полнометражный фантастический хоррор про воскрешение мертвецов. Режиссером проекта назначен Егор Баранов, прославленный "Гоголем".

Ранее Бекмамбетов стяжал различные лавры и дивиденды в аналогичном ключе исполненными триллерами "Поиск" и "Профиль", хоррором "Убрать из друзей", а также комедией "Днюха!". Впрочем, последнее - скорее из разряда провалов.