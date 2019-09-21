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Российский мультфильм "Маша и Медведь" вышел в британский прокат

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    21.09.2019, 14:46
Текст:   Олег Усков

В минувшую пятницу одна из главных статей российского "анимационного экспорта", сверхпопулярный мультфильм-рекордсмен "Маша и Медведь" одновременно стартовал в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом компания-дистрибьютор Generation Media уверена, что показ пройдет успешно и этот опыт будет реализован в других странах.

"Мы работали с сетью кинотеатров и с правообладателем мультсериала, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Мы смогли организовать прокат в Великобритании и Ирландии, и надеемся, что расширить его на другие страны", - цитирует ТАСС коммерческого директора Generation Media Алекса Тейлор-Смита.

Как отметил Алекс, на текущий момент он не готов отчитаться по статистике, но не сомневается - показатели посещаемости сеансов будут позитивными. (Данные о том, насколько хорошо российский мультфильм приняли в Великобритании, появятся на следующей неделе.)

Как акцентировал Тейлор-Смит, "Маша и Медведь" - "это феномен, существующий уже более десяти лет, это один из самых популярных семейных мультфильмов на YouTube". Соответственно, все это - огромная поддержка "с точки зрения проката".

Ранее сообщалось, что газета TheTimes усмотрела в "Маше" элементы "мягкой пропаганды" со стороны Кремля. А перед этим российского мультипликационного мишку идеологическим диверсантом заклеймили прибалты.

Но глубже всех копнули в Израиле, диагностировав у Маши букет психических недугов.

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