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23.09.2019 15:01
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Volkswagen T-Roc прикинулся модником

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen объявил о старте продаж кроссовера T-Roc с опциональными пакетами аксессуаров и самым мощным дизелем в линейке. Для модели подготовили два пакета: стильный Black Style и для меломанов - beats.

Фото: www.autohome.com.cn
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T-Roc Black Style отличают чёрные корпуса зеркал заднего вида, рейлинги, молдинги на дверях, окантовка решётки радиатора и 18-дюймовые диски. Задняя стойка получила узор из геометрических фигур, образующих лабиринт. Опционально можно выкрасить в чёрный крышу, и посадить кроссовер на колёса с 19-дюймовыми дисками.

Пакет beats предусматривает оснащение Volkswagen T-Roc звуковой системой мощностью 300 Вт, состоящей из цифрового 8-канального усилителя, сабвуфера и шести динамиков. Также T-Roc beats имеет накладки на пороги, красную атмосферную подсветку салона, красные акценты на панели приборов.

У кроссовера в этом же цвет покрашены корпуса зеркал заднего вида, а на 17-дюймовых колёсных дисках есть красный кант вокруг центральной заглушки с логотипом бренда.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Мощность двухлитрового TDI составляет 190 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая преселективная роботизированная трансмиссия DSG. Кроссовер оснащён системой полного привода 4Motion.

Напомним, премьера Volkswagen T-Roc состоялась в конце лета 2017 года, поэтому появление спецверсий следует рассматривать в качестве попытки оживить внимание к кроссоверу. Цена на модель в Германии начинается от 21 170 евро (примерно 1 487 000 рублей). Для сравнения, VW Tiguan продаётся по прайсу от 30 025 евро. Недавно компания презентовала открытую версию "Ти-Рока". В России модель не представлена ни в одном из типов кузова.

Ранее "РГ" сообщала, что в нашей стране стартовали продажи внедорожника VW Touareg Winter Edition.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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#Volkswagen