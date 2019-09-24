Крашенинников раскритиковал идею "черных списков" судей

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников резко раскритиковал предложение ввести "черные списки" судей, принимающих какие-то неправильные на чей-то взгляд решения.

"Я считаю, что это безобразие. Если мы начнем составлять черные списки по профессиям, это неправильно, - заявил Павел Крашенинников. - Отношение к правосудию так демонстрировать нельзя".

Некоторое время назад с таким предложением выступил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Он сообщил, что планируется создать экспертную группу, которая бы оценивала судейские решения. Если решения какого-то судьи покажутся сомнительными, то эти данные предполагается обнародовать.

Павел Крашенинников отметил, что знаком с Борисом Титовым и имеет с ним хорошие отношения, но в данном случае не согласен с ним. По словам главы Комитета Госдумы, если есть какие-то доказанные данные по конкретному судье, эти документы надо подавать в квалификационные коллегии судей. Если судья в ходе своей работы нарушил Кодекс судейской этики и закон о статусе судей, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Наказывать же судью за выраженное в решении мнение нельзя. Даже если решение ошибочно, право на добросовестную ошибку у судьи есть. Тем более что порой единого толкования норм по какому-то вопросу нет и практика только нарабатывается. Неизбежно мнение разных судей в аналогичных вопросах будет расходиться. Значит, какие-то решения впоследствии будут признаны неверными. Но именно так - в дискуссиях - и вырабатываются общие правовые подходы.

Для того чтобы в конечном счете было принято справедливое решение, существует многоступенчатая система обжалования. Даже вступившие в силу решения могут быть отменены, если вышестоящая инстанция обнаружит ошибку.

Как напомнил Павел Крашенинников, с 1 октября стартует масштабная судебная реформа. Самое главное: создаются отдельные апелляционные и кассационные суды. Причем вводится принцип экстерриториальности, дело для пересмотра уйдет не просто в другой суд, но даже в другой регион.

Если наберется не менее двадцати раз­гневанных потребителей, они могут объ­единиться и подать коллективный иск к банку, управдому или страховщику

Но организационной частью перемены не ограничены. Вводится так называемая сплошная кассация. То есть к рассмотрению будут приниматься абсолютно все кассационные жалобы.

До сих пор действовала выборочная кассация, то есть третья инстанция проводила предварительный отбор жалоб. Назначенный судья-докладчик изучал вопрос и принимал решения, достаточно ли весомы аргументы сторон для того, чтобы кассационная инстанция занялась данным делом. Естественно, многое в такой ситуации зависело от личного усмотрения конкретного судьи. А юристам приходилось искать специальные аргументы, вникать в особенности кассации. К рассмотрению же в итоге принимался лишь небольшой процент жалоб.

Теперь система изменится. А пересматривать дела в кассации будут коллегии из трех судей. Это позволит обеспечить качественную проверку кассационных жалоб по существу.

Еще одно нововведение: у потребителей появится возможность подавать групповые иски. В частности, закон позволит россиянам обращаться в суд по спорам в сфере ЖКХ. Также ответчиками по групповым искам могут стать банки, страховые компании, управляющие компании и прочие. Когда нарушение однотипно, не надо каждому индивидуально проходить судебную процедуру, достаточно подать коллективный иск.

Павел Крашенинников рассчитывает, что новая правовая практика приведет к улучшению качества товаров и услуг.

"В нашей стране мы опрос делали, получили удивительные результаты, у нас основная часть ожидаемых групповых исков будет касаться ЖКХ, - сказал Павел Крашенинников. - Посмотрим, как это будет работать еще, но качество услуг и товаров эта мера может улучшить".

Кстати, как уже писала "РГ", в стране уже готовится первый коллективный иск по новым правилам. Собраться истцы могут даже через интернет. Кворум - как минимум двадцать человек. Для первого иска собрались уже около пятисот недовольных потребителей, покупавших косметику через интернет.

Другое важное нововведение: расширяется перечень примирительных процедур. Помимо медиации, вводятся переговоры, судебное примирение. Примирительные процедуры могут быть проведены на любой стадии судопроизводства.

Медиативное соглашение может быть удостоверено нотариусом, и такой документ получит исполнительскую силу. Это значит, что если какая-то сторона потом откажется выполнять соглашение, документ можно будет направить без суда в службу судебных приставов. Тот, кто добровольно поставил свою подпись, должен отвечать за свои слова.

Возможно, в ближайшее время будет решен еще один насущный для правового сообщества вопрос: гонорары успеха, когда адвокат получает право на долю от выигрыша.

"Гонорар успеха должен быть, в противном случае он существует, но только втемную, это проходит мимо адвокатской кассы, мимо бюджетной кассы, - сказал Павел Крашенинников. - По гонорару успеха все еще впереди, я думаю, к окончанию этого года мы определимся. Лично я, не как председатель Комитета Госдумы, а как юрист, считаю, что гонорар успеха возможен, в противном случае это все будет плохо сказываться на судебной системе".

По слова экспертов, "гонорары успеха" повышают доступность правосудия. Сегодня гражданин, как правило, должен заплатить адвокату вперед, и не имеет значения, как закончится процесс. Но условия могут быть и другими: адвокат берет небольшую сумму или не берет вовсе, но в случае успеха получат долю в выигрыше.