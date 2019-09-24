Прокуратура признала незаконным запрет на модные прически для школьников

Директор красноярской школы, потребовавшей от ученика сменить прическу, сделанную в подражание футбольной звезде Златону Ибрагимовичу, нарушил законодательство. К таким выводам пришла прокуратура города Сосновоборска, проверив скандальный инцидент, вызвавший большой общественный резонанс по всей стране.

Напомним, история начала разворачиваться 5 сентября в средней школе №4 города Сосновоборска Красноярского края. Ученик четвертого класса пришел на уроки с новой прической - убранными в пучок обесцвеченными волосами. Увидевший это педагог посчитал ее нарушением внутришкольных правил по внешнему виду и потребовал от родителей сменить прическу. Когда они указали, что стрижка была сделана с их согласия и отказались сменить имидж сына, дело дошло до руководителя учебного заведения. Все аргументы родителей о том, что прическа сына связана с желанием походить на кумира - шведского спортсмена Златана Ибрагимовича - оказались проигнорированы. Более того директор школы фактически поставил ультиматум - либо мальчик сменит прическу, либо должен перейти на домашнее обучение.

- Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу ученика, противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение. Кроме того, сведения о несовершеннолетнем в отсутствие согласия родителей администрацией учебного заведения незаконно преданы гласности, - сообщили по итогам проверки в прокуратуре Красноярского края.

По информации региональной прокуратуры, на "незаконные положения" правил внутреннего распорядка и положения о единой школьной форме и внешнем виде обучающихся, утвержденных приказами директора принесены протесты. Сейчас в надзорном ведомстве определяются с конкретными мерами прокурорского реагирования, которые будут применяться в отношении руководителей учебного учреждения.

Ранее инцидент с прической школьника стал поводом для проверки в Главном следственном управлении СКР по краю. В защиту четвероклассника выступили многие российские общественные деятели и спортсмены.