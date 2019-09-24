В России появится еще одна бюджетная марка автомобилей

Узбекская компания "Узавтосаноат", которая производит для российского рынка автомобили Ravon, намерена выпускать у нас в стране перелицованные Chevrolet Spark под новым брендом. Уже известно и название бюджетной марки - Atlas. Точно так же, напомним, именуется самый популярный китайский автомобиль в РФ - кроссовер от Geely.

О вероятном появлении в России новой марки доступных автомобилей сообщил председатель правления компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков. Производство планируется наладить на предприятии Derways в Черкесске, которое простаивает уже более года. Ранее власти Карачаево-Черкессии сообщали, что конвейер завода может заработать в конце 2019-го, но, похоже, эти сроки сдвинулись.

"В настоящее время двусторонняя рабочая группа прорабатывает технико-экономическое обоснование по Карачаево-Черкесии, стараемся просчитать так, чтобы проект окупился, а производимые там автомобили были конкурентоспособными и доступными по цене", - приводит ТАСС слова Умурзакова.

Он добавил, что первоначально, по предварительным прикидкам - в первом квартале 2020 года, в Черкесске начнут выпускать перелицованные хэтчбеки Spark. Но в дальнейшем линейка может быть расширена. Решение об этом зависит от позиции концерна General Motors, которому принадлежат права на модели Chevrolet. Представители GM еще "должны убедиться, что условия Карачаево-Черкесии соответствуют для качественной крупноблочной сборки".

Напомним, что перелицованные Spark узбекской сборки уже представлены на нашем рынке под брендом Ravon. Автомобиль оценили в 646-697 тысяч рублей. Зачем для выпуска таких же хэтчбеков понадобился новый бренд, тем более - созвучный с названием другой модели, не сообщается.

Кстати, на недавней презентации Ravon сообщалось, что до конца года узбеки намерены ввезти в Россию 11 тысяч автомобилей. Умурзаков уточнил, что планируемые продажи составят от 7 до 10 тысяч штук.

"Мы хотим не просто присутствовать в России, а внедрить передовые подходы в продажах. Для этого мы привлекли лучших международных специалистов данной сферы", - отметил Умурзаков, которого цитирует "Sputnik Узбекистан".