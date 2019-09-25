Борис Джонсон поиздевался над раскритиковавшими его парламентариями

Новости

Хоккеисты "Динамо" вручили Даниилу Квяту свитер команды 23:05
Трамп надеется, что Зеленский договорится с Россией 22:22
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам 22:11
"Порошенко 2.0". Соловьев призвал к санкциям против Киева из-за Зеленского 21:59
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби 21:28
Олег Духовницкий рассказал о взаимодействии Россвязи и Роскомнадзора 21:20
У петербуржцев начнут принимать старую мебель на переработку 21:09
В Подмосковье загорелась "серая" гостиница 21:06
Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания 20:59
Минфин заложил в бюджет прогноз инфляции на 2020 год на уровне 3% 20:57
В НАТО предложение РФ о моратории на РСМД назвали "не заслуживающим доверия" 20:55
Кит Харингтон сделал неожиданное признание о финале "Игры престолов" 20:50
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767 20:46
Молодые москвички вдохновили парфюмера Hermes на создание новых духов 20:35
Van Cleef & Arpels: четыре новые версии знаменитого браслета Ludo 20:35
Salvatore Ferragamo: Hybrid стали лучшей версией и кроссовок, и туфель 20:34
Сумки Postina от Zanellato: напоминание об итальянских почтальонах 20:34
Montblanc выпустил коллекцию дорожных аксессуаров в духе 1980-х годов 20:34
Вьетнам: место для показа новых круизных коллекций одежды 20:34
Пополнение легендарной коллекции Chopard: цветы в Happy Diamonds 20:34
Путин допустил расширение ассортимента газетных киосков 20:33
Vacheron Constantin выпускает новую модель традиционных часов из стали 20:33
Мужской мультибренд St-James: меняя классику Belvest 20:33
Обновления от John Lobb: осенняя практичность не помешала элегантности 20:33
Piquadro обеспечит команду ЦСКА инновационными чемоданами на колесах 20:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 23:09
Рубрика: В мире

Борис Джонсон поиздевался над раскритиковавшими его парламентариями

Текст: Максим Макарычев
В британском парламенте в среду днем разгорелись нешуточные страсти. Парламентарии дружно кричали премьер-министру Борису Джонсону, который в спешном порядке вернулся в Лондон из Нью-Йорка, и сразу же отправился в Палату общин: "Уходи в отставку", сообщает The Associated Press.
Фото: Parliament TV via REUTERS Фото: Parliament TV via REUTERS
Фото: Parliament TV via REUTERS

Джонсон впервые появился в парламенте с тех пор, как Верховный суд постановил, что он действовал незаконно, советуя королеве Елизавете II приостановить работу этого органа. Потеряв большинство, которая имела его партия, и ряд голосов сторонников Brexit в Палате общин, Джонсон приостановил работу законодательного органа страны на пять недель. Но Верховный суд Британии во вторник постановил, что это решение было недействительным. По мнению судей, премьер подорвал основы демократии.

Сам Борис Джонсон, ухмыляясь, старался не замечать криков из зала заседаний и попытался снова поставить ультиматум политической оппозиции. Джонсон, явно поймавший кураж после встречи с Дональдом Трампом, пообещавшим ему вчетверо увеличить объем торговли между Вашингтоном и Лондоном, как отмечают наблюдатели, откровенно издевался над сэрами и пэрами. Reuters сообщает о том, что британский премьер побуждал их либо свергнуть его правительство, либо "уйти с дороги" и наконец-то позволить ему провести Brexit. Похоже, что после такой откровенной издевки у Джонсона окажется больше доброжелателей по ту сторону Атлантики, чем в Альбионе.

Британский суд поддержал парламент в борьбе с премьером

Джонсон в начале выступления сказал своим оппонентам, чтобы они вынесли вотум недоверия правительству и инициировали выборы, чтобы окончательно выйти из "брекзитового" тупика. "Ну, давайте, давайте, смелее", - едва не переходя на крик, призывал Джонсон и без того шумную и возбужденную Палату общин. "Я говорю, что настало время реализовать Brexit", - заявил британский премьер, обвинив своих противников в попытках попрать волеизъявление британцев, которые проголосовали за Brexit на референдуме в 2016 году.

Джереми Корбин, лидер оппозиционной Лейбористской партии, и Ян Блэкфорд, глава Вестминстерской национальной шотландской партии, заявили, что они согласятся на выборы только после того, как Джонсон забудет о своей идее выйти из состава ЕС без сделки. Как известно, Джонсон постоянно повторяет, что Британия покинет Евросоюз 31 октября, неважно со сделкой с Брюсселем или без ее достижения. В ответ Джонсон сказал, что его оппоненты использовали все юридические уловки, чтобы заблокировать Brexit, и теперь, по его словам, они отказываются согласиться на выборы, опасаясь, что не получат власть в свои руки. Требования Джонсона о выборах уже дважды отклонялись Палатой общин.

В своем выступлении Корбин сказал, что Джонсон "должен был поступить достойно и уйти в отставку" после того, как британский Верховный суд постановил, что его попытка приостановить работу парламента на пять недель была незаконной. Джонсон сказал, что он в отставку не собирается.

Фото: AP
Что думает о будущем Британии и соглашении с Евросоюзом человек с улицы

Официальный Лондон в ходе многочисленных переговоров с европейскими чиновниками определил как крайний срок выхода из состава ЕС 31 октября, однако после трех лет политического кризиса остается неясным, когда, на каких условиях Британия выйдет из блока, к которому она присоединилась в 1973 году. Парламентарии пытаются заблокировать Brexit, так как уверены, что выход страны из Евросоюза приведет к крайне серьезным сбоям в британской экономике.

Ранее британский парламент принял закон, требующий, чтобы премьер добивался продления Brexit, если Лондон не оформит соглашение с Брюсселем, однако Джонсон парировал, что он не будет делать этого ни при каких обстоятельствах. Как отмечают эксперты, Джонсон обвиняет своих оппонентов в том, что они "боятся гласа народа", и начал позиционировать себя как поборник британцев, оказавшихся перед "непокорным парламентским истеблишментом", стремящимся сорвать голосование 2016 года о выходе Британии из состава ЕС.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество