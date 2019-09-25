Борис Джонсон поиздевался над раскритиковавшими его парламентариями

Джонсон впервые появился в парламенте с тех пор, как Верховный суд постановил, что он действовал незаконно, советуя королеве Елизавете II приостановить работу этого органа. Потеряв большинство, которая имела его партия, и ряд голосов сторонников Brexit в Палате общин, Джонсон приостановил работу законодательного органа страны на пять недель. Но Верховный суд Британии во вторник постановил, что это решение было недействительным. По мнению судей, премьер подорвал основы демократии.

Сам Борис Джонсон, ухмыляясь, старался не замечать криков из зала заседаний и попытался снова поставить ультиматум политической оппозиции. Джонсон, явно поймавший кураж после встречи с Дональдом Трампом, пообещавшим ему вчетверо увеличить объем торговли между Вашингтоном и Лондоном, как отмечают наблюдатели, откровенно издевался над сэрами и пэрами. Reuters сообщает о том, что британский премьер побуждал их либо свергнуть его правительство, либо "уйти с дороги" и наконец-то позволить ему провести Brexit. Похоже, что после такой откровенной издевки у Джонсона окажется больше доброжелателей по ту сторону Атлантики, чем в Альбионе.

Джонсон в начале выступления сказал своим оппонентам, чтобы они вынесли вотум недоверия правительству и инициировали выборы, чтобы окончательно выйти из "брекзитового" тупика. "Ну, давайте, давайте, смелее", - едва не переходя на крик, призывал Джонсон и без того шумную и возбужденную Палату общин. "Я говорю, что настало время реализовать Brexit", - заявил британский премьер, обвинив своих противников в попытках попрать волеизъявление британцев, которые проголосовали за Brexit на референдуме в 2016 году.

Джереми Корбин, лидер оппозиционной Лейбористской партии, и Ян Блэкфорд, глава Вестминстерской национальной шотландской партии, заявили, что они согласятся на выборы только после того, как Джонсон забудет о своей идее выйти из состава ЕС без сделки. Как известно, Джонсон постоянно повторяет, что Британия покинет Евросоюз 31 октября, неважно со сделкой с Брюсселем или без ее достижения. В ответ Джонсон сказал, что его оппоненты использовали все юридические уловки, чтобы заблокировать Brexit, и теперь, по его словам, они отказываются согласиться на выборы, опасаясь, что не получат власть в свои руки. Требования Джонсона о выборах уже дважды отклонялись Палатой общин.

В своем выступлении Корбин сказал, что Джонсон "должен был поступить достойно и уйти в отставку" после того, как британский Верховный суд постановил, что его попытка приостановить работу парламента на пять недель была незаконной. Джонсон сказал, что он в отставку не собирается.

Официальный Лондон в ходе многочисленных переговоров с европейскими чиновниками определил как крайний срок выхода из состава ЕС 31 октября, однако после трех лет политического кризиса остается неясным, когда, на каких условиях Британия выйдет из блока, к которому она присоединилась в 1973 году. Парламентарии пытаются заблокировать Brexit, так как уверены, что выход страны из Евросоюза приведет к крайне серьезным сбоям в британской экономике.

Ранее британский парламент принял закон, требующий, чтобы премьер добивался продления Brexit, если Лондон не оформит соглашение с Брюсселем, однако Джонсон парировал, что он не будет делать этого ни при каких обстоятельствах. Как отмечают эксперты, Джонсон обвиняет своих оппонентов в том, что они "боятся гласа народа", и начал позиционировать себя как поборник британцев, оказавшихся перед "непокорным парламентским истеблишментом", стремящимся сорвать голосование 2016 года о выходе Британии из состава ЕС.