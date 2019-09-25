В Сети появился трейлер инди-вестерна "Плохая земля"

Дебютный трейлер динамичного инди-вестерна "Плохая земля" опубликован на YouTube.

Сюжет картины разворачивается приблизительно через десять лет после окончания Гражданской войны 1861-1865 гг., в период восстановления и разгула преступных группировок.

Один из первых афроамериканских сенаторов (незабываемый Тони Тодд из "Кэндимэна") нанимает опытного детектива Матиаса Бричера (Кевин Макли), чтобы тот выследил опаснейших военных преступников. Бродя по Старому Западу в поисках справедливости, стрелок встречает женщину по имени Сара Кук (Мира Сорвино), которая оказывается сильнее, чем он мог подумать.

В картине снялись Уэс Стьюди ("Недруги"), Брюс Дерн ("Омерзительная восьмерка"), Джефф Фейи ("Алита: Боевой ангел"), Аманда Висс ("Кошмар на улице Вязов"), Райан Келли ("Письма с Иводзимы") и Джеймс Руссо ("Черная месса"). Одну из главных ролей исполнил популярный американский кантри-певец, номинант на премию "Грэмми" Трейси Эдкинс.

Режиссером стал Джастин Ли, известный по приключенческому фильму ужасов "Большая легенда". "Плохая земля" стала для него вторым фильмом в жанре вестерн после ленты "Сойдет любая пуля" (2018), главную роль в которой также исполнил Кевин Макли. Премьера назначена на 1 ноября.