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Снова Xiaomi. Названы смартфоны, которые получат "быстрый" Android 10

Текст:   Антон Благовещенский
26.09.2019,  
16:02
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Десятая версия Android, анонсированная еще в мае 2019 года, постепенно начинает приходить не только на флагманские, но и на бюджетные смартфоны.

В течение ближайших полутора лет обновление Android Go смогут получить владельцы более чем 1600 недорогих устройств. Android Go - это облегченная версия платформы, которая работает на смартфонах с небыстрыми процессорами и небольшим (1 гигабайт и менее) объемом оперативной памяти.

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Представители Google в своем блоге упомянули несколько моделей смартфонов, которые получат новый Android Go. Среди них - Samsung A2, Xiaomi Redmi Go, Nokia 1 и ряд других. Часть из них продается в России - например, Xiaomi Redmi Go можно приобрести по цене от 4600 рублей, а стоимость Nokia 1 стартует от 3900 рублей.

Ожидается, что Redmi Go десятой версии будет занимать вдвое меньше места в памяти устройства и станет работать быстрее.

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