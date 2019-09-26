США вышлют иранских и венесуэльских участников Генассамблеи ООН

Лучшей иллюстрацией тому, на каком временном отрезке находится Генассамблея ООН, служит поведение ее охраны. В зените, когда все мировые лидеры съезжаются на это "политическое шоу", можно было наблюдать верх тревожности. Толпы полицейских, согнанных со всего Нью-Йорка, агентов в форме и штатском в каждой манхеттенской подворотне, бесконечная многоголосица раций, длительные досмотры и проверки любого багажа - от дамской сумочки до рюкзачка.

Но по мере того, как дело идет к закату и с каждым новым днем число первых лиц мировой политики на Генассамблее становится все меньше, охрана заметно расслабляется и уже не прочь поболтать друг с другом за утренним кофе, погреться на сентябрьском солнышке, облокотившись на изрядно поднадоевшие им металлические барьеры, и даже улыбнуться спешащим в ооновское здание журналистам и персоналу. На лицах стражей порядка - предвкушение конца этого охранно-политического марафона, когда они смогут, наконец, сесть в свои огромные черные джипы и полицейские машины, чтобы разъехаться по обычным, рабочим делам.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил въезд на территорию США представителям иранского и венесуэльского правительств, а также их семьям. "Водяное перемирие", описанное в посвященной Маугли Книге джунглей закончилось. В документе не говорится, как поступать с уже въехавшими для участия в Генассамблее чиновниками упомянутых стран, но, видимо, им придется немедленно покинуть американскую территорию, чтобы не подвергаться экстрадиции.

Выглядит забавным, что свой указ в отношении должностных лиц Ирана и Венесуэлы Трамп объяснил соображениями "борьбы с коррупцией" в этих странах. Правда, возникает вопрос, почему тем же указом Трамп не отправил на родину украинских чиновников во главе с Зеленским - ведь о коррупции в Незалежной глава Белого дома ранее упоминал неоднократно. А выступление президента Украины на Генассамблее лишь подтвердило подозрения американского лидера в нечистоплотности украинских чиновников, отвечающих за оборонные программы. Напомню, для того, чтобы рассказать собравшимся о преступлениях России, Зеленский принес на трибуну патрон от "Калашникова". При этом он сообщил в своем выступлении сведения, составляющие, подозреваю, государственную тайну. Так глава Украины утверждал: принесенный им патрон стоит… 10 долларов. Сто выстрелов - тысяча долларов. Однако всезнающий интернет приводит иной прайс-лист: обычный патрон от АК-47 не может стоить дороже доллара. В чьем кармане оседают на Украине остальные девять "зеленых", осталось непроясненным. Платят же за такой украинский "банкет" спонсоры на Западе, в том числе американские налогоплательщики.

Но оставим в покое президента Украины, который, как выяснилось, мечтает прилететь в Киев вместе с Трампом на своем самолете, а еще лучше на лайнере американского президента, который, как с восторгом признался Зеленский, намного превосходит украинский "борт номер один".

И вернемся на Генассамблею, где в среду и четверг министр иностранных дел России в режиме "нон-стоп" встречался с коллегами. Дружеские объятия с главой внешнеполитического ведомства Венгрии, сердечное рукопожатие с главой МИД Катара, этикетно-сдержанное приветствие с руководителем МИД Японии и снова эмоциональное рукопожатие с коллегой из Колумбии. Поговорить с Лавровым хотели министры иностранных дел Иордании, Израиля, Марокко, Сербии, Словакии, Сирии, Египта и множество других.

Но все же на одном мероприятии в рабочем графике российского министра остановлюсь подробней. До него у Лаврова не было возможности с высокой трибуны высказаться по поводу беспрецедентных действий американской стороны, отказавшей в визах российским дипломатам. Ни министерская встреча по иранской ядерной программе, ни посвященный проблемам терроризма Совет безопасности ООН в силу специфики поднимаемых тем не давали возможности Лаврову дать оценку этому задевавшему престиж России визовому хамству Вашингтона.

Для публичного ответа госсекретарю Майклу Помпео российский министр не случайно выбрал площадку конференции, на которой обсуждался Договор о запрете ядерных испытаний (ДЗЯИ). Во-первых, российским делегатам именно этого ооновского мероприятия американская сторона не выдала въездные документы. В число "невъездных" попал и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который был также приглашен на форум. А, во-вторых, из-за позиции Трампа, категорически не желающего ратифицировать запрещающее ядерные испытания соглашение, оно до сих пор не вступило в силу. Так что серьезный "зуб" на Белый дом был у всех собравшихся на конференцию по ДЗЯИ государств. Впрочем, судя по графику российского министра, у него еще будет возможность высказать Помпео в лицо все, что он думает об американском гостеприимстве в отношении участников Генассамблеи - их встреча запланирована на пятницу. Если, конечно, у госсекретаря не найдутся на это время неотложные дела, чего также полностью исключать нельзя.

"Наша конференция оказалась омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения визами членов делегаций", - не скрывал возмущения глава МИД РФ. По его словам, "приходит время, чтобы переносить мероприятия по ДЗЯИ из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона с большей ответственностью подходит к своим обязанностям".

Лавров обвинил США в том, что за последние два года ситуация вокруг Договора серьезно ухудшилась - дестабилизирующим событием стал официальный отказ Вашингтона от ратификации документа. Но, отказавшись от соглашения, Белый дом при этом обвиняет другие государства в несоблюдении ДЗЯИ. Причем делает это абсолютно голословно. "Страна которая не намерена ратифицировать ДЗЯИ не имеет ни формального, ни морального права даже обсуждать вопросы, связанные с участием в договоре других государств. Использовать такие нечистоплотные приемы для прикрытия своего возможного выхода из договора просто недостойно", - прокомментировал Лавров политические маневры США.

В этот момент хотелось бы написать, что эмоциональное, чрезвычайно острое по ооновским меркам, выступление российского министра было поддержано и развито его зарубежными коллегами. Но в реальности все было не так. После того, как Лавров покинул конференцию, ее участники мгновенно вернулись в прежнее бюрократически сонное русло - один за другим выступавшие говорили о том, что поддерживают Договор о запрете ядерных испытаний, признавались в любви к этому близкому их сердцу документу, но при этом отказывались даже назвать, не то, чтобы критиковать вслух страну, которая мешает его вступлению в силу. Так что на конференции Лавров, похоже, оказался единственным, кто не побоялся назвать вещи своими именами.

А вот встреча российского министра иностранных дел с его японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях Генассамблеи ООН, как выяснилось, могла вообще не состояться. По словам Лаврова, входивший в российскую делегацию переводчик с японского языка не получил бы визу для въезда в США, если бы не экстренная помощь со стороны японского посольства. Узнав о проблеме с въездными документами для сотрудника российского МИДа, участвующего в переговорах с японским министром иностранных дел в Нью-Йорке, японская дипмиссия в Москве немедленно связалась с американским посольством. "Наши японские друзья решили с американцами вопрос в один момент, и виза была выдана", - сообщил Лавров. После чего пошутил: "Когда у нас будут возникать дополнительные вопросы с американскими друзьями, мы тоже будем к вам обращаться". Г-н Мотэги, кажется, шутку понял, вежливо улыбнулся и промолчал.