Новости

До 56 увеличилось число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле 07:17
В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 05:57
У Зеленского изменилось выражение лица после слов Трампа о Путине 05:47
На пожаре в Москве спасены 15 человек 05:16
Facebook проверит Минюст США 04:45
Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД 04:39
Открылась ежегодная конференция "Нефть и газ Сахалина” 04:26
США введут санкции против Китая из-за транспортировки иранской нефти 04:01
Пять человек пострадали при взрыве в столице Колумбии 03:58
Илон Маск отреагировал на билборд с приглашением посетить форум в РФ 03:32
Власти Италии эвакуировали туристов с Монблана из-за угрозы схода ледника 03:18
Саудовская Аравия почти полностью восстановила производство этана 02:59
Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка 02:22
Видео: Мадуро прогулялся по Красной площади 02:21
Впервые с 2015 года экипаж МКС вырос до девяти человек 01:34
Рогозин: Отложенный пуск "Протона" состоится в начале октября 00:52
Сергей Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией 00:26
Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло вдвое 00:08
Хоккеисты "Динамо" вручили Даниилу Квяту свитер команды 25.09.2019
Трамп надеется, что Зеленский договорится с Россией 25.09.2019
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам 25.09.2019
"Порошенко 2.0". Соловьев призвал к санкциям против Киева из-за Зеленского 25.09.2019
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби 25.09.2019
Олег Духовницкий рассказал о взаимодействии Россвязи и Роскомнадзора 25.09.2019
У петербуржцев начнут принимать старую мебель на переработку 25.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 05:47
Рубрика: В мире

У Зеленского изменилось выражение лица после слов Трампа о Путине

Российская телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Владимир Зеленский раскрыл главный секрет коррупции на Украине

В ходе разговора хозяин Белого дома выразил надежду на скорую встречу президента РФ Владимира Путина с Зеленским. "Я искреннее надеюсь, что вы поладите с Путиным и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением", - подчеркнул Трамп.

Не трудно было заметить, как изменилось выражение лица украинского лидера после этих слов. Снимок, на котором запечатлен любопытный момент, опубликован в соцсетях.

В мире США В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Отношения России и Украины Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД
В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
Сергей Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло вдвое
Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК