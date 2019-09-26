У Зеленского изменилось выражение лица после слов Трампа о Путине

Российская телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

В ходе разговора хозяин Белого дома выразил надежду на скорую встречу президента РФ Владимира Путина с Зеленским. "Я искреннее надеюсь, что вы поладите с Путиным и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением", - подчеркнул Трамп.

Не трудно было заметить, как изменилось выражение лица украинского лидера после этих слов. Снимок, на котором запечатлен любопытный момент, опубликован в соцсетях.