Трамп назвал разговор с Зеленским "лучшим и честным"

Президент США Дональд Трамп назвал свой июльский телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским "самым лучшим и честным". Соответствующий пост глава Белого дома разместил на своей странице в Twitter.
"У меня был простой и очень приятный разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше и честнее", - написал Трамп.
При этом он также отметил, что демократическая партия США наряду со СМИ, распространяющими фейковые новости, "мошенническим образом" выставили его беседу с Зеленским в дурном свете, хотя она была "законной и очень хорошей". По словам Трампа, подобные действия его противников являются доказательством продолжающейся "охоты на ведьм".
Телефонный разговор американского и украинских президентов состоялся 25 июля. Ровно два месяца спустя была опубликована стенограмма беседы. Политические противники Трампа, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что Трамп с помощью Киева пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Демократы заявили о начале расследования для процедуры импичмента.
.....nice call with with the new President of Ukraine, it could not have been better or more honorable, and the Fake News Media and Democrats, working as a team, have fraudulently made it look bad. It wasn’t bad, it was very legal and very good. A continuing Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.