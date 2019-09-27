Трамп назвал разговор с Зеленским "лучшим и честным"

Президент США Дональд Трамп назвал свой июльский телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским "самым лучшим и честным". Соответствующий пост глава Белого дома разместил на своей странице в Twitter.

"У меня был простой и очень приятный разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше и честнее", - написал Трамп.

При этом он также отметил, что демократическая партия США наряду со СМИ, распространяющими фейковые новости, "мошенническим образом" выставили его беседу с Зеленским в дурном свете, хотя она была "законной и очень хорошей". По словам Трампа, подобные действия его противников являются доказательством продолжающейся "охоты на ведьм".

Телефонный разговор американского и украинских президентов состоялся 25 июля. Ровно два месяца спустя была опубликована стенограмма беседы. Политические противники Трампа, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что Трамп с помощью Киева пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Демократы заявили о начале расследования для процедуры импичмента.