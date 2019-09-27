Видео: байкер-лихач сделал сальто, налетев на легковушку

Сколько бы ни сердились на шальных байкеров степенные пешеходы и даже автомобилисты, сколько бы ни штрафовали их строгие инспекторы ДПС, сколько бы роликов об ужасных авариях ни появлялось бы на YouTube, этих лихих парней на мощных мотоциклах, видимо, уже не переделать.

Кажется, дай им малейшую возможность нажать на газ, прошмыгнуть между перестраивающимися в рядах машинами и пролететь перекресток на только загоревшийся зеленый свет - и они уже тут как тут, газуют, выписывают головокружительные виражи и ...попадают в аварии.

Героя этого видео подвела интуиция. Увидев, что двигавшийся в левом ряду автобус перестраивается вправо, и посчитав, что есть простор для маневра, байкер слишком резво пошел на обгон. И налетел на ждущую возможности повернуть влево легковушку. Мотоцикл от удара разобрался на мельчайшие запчасти, а вот о судьбе беспечного ездока информации нет. Судя по всему, главным транспортным средством лихача на ближайшие недели станет больничная каталка с ограничением скорости до 5 км/ч.