Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Двойник Hyundai Santa Fe от Haima засветился в базе Роспатента 08:48
Автомобили Jeep подорожали в России 26.09.2019
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 26.09.2019
Suzuki выпустит крошечный кроссовер за 250 тысяч рублей 26.09.2019
27.09.2019 09:05
Рубрика: Видео

Видео: байкер-лихач сделал сальто, налетев на легковушку

Текст: Вадим Давыденко

Сколько бы ни сердились на шальных байкеров степенные пешеходы и даже автомобилисты, сколько бы ни штрафовали их строгие инспекторы ДПС, сколько бы роликов об ужасных авариях ни появлялось бы на YouTube, этих лихих парней на мощных мотоциклах, видимо, уже не переделать.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: водитель выбил стекла собственной машины сломанным шлагбаумом

Кажется, дай им малейшую возможность нажать на газ, прошмыгнуть между перестраивающимися в рядах машинами и пролететь перекресток на только загоревшийся зеленый свет - и они уже тут как тут, газуют, выписывают головокружительные виражи и ...попадают в аварии.

Героя этого видео подвела интуиция. Увидев, что двигавшийся в левом ряду автобус перестраивается вправо, и посчитав, что есть простор для маневра, байкер слишком резво пошел на обгон. И налетел на ждущую возможности повернуть влево легковушку. Мотоцикл от удара разобрался на мельчайшие запчасти, а вот о судьбе беспечного ездока информации нет. Судя по всему, главным транспортным средством лихача на ближайшие недели станет больничная каталка с ограничением скорости до 5 км/ч.

Видео: буксировка мотоцикла закончилась непредсказуемо
Видео: просевший от ливней асфальт стал ловушкой для пешеходов
#видео #авто