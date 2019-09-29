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Рубрика: В мире

Медведчук прокомментировал отставку Волкера

Текст: Максим Макарычев

Лидер украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя президента США в Киеве Курта Волкера, заявив, что этот американский дипломат окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Заявление опубликовано на сайте украинского оппозиционного движения.

Фото: duma.gov.ru
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Волкер в роли посредника, по словам Медведчука, занял сторону Порошенко, продвигавшего за время своего президентства идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, хотя должен был занять нейтральную позицию, позволяющую выстроить отношения со всеми участниками переговорного процесса и найти компромиссные решения по Донбассу. В результате, отметил политик, такая позиция, открыто провозглашаемая американским спецпредставителем, не только вредила взаимоотношениям Москвы и Вашингтона, но и противоречила интересам Украины.

Медведчук повторил свое заявление, сделанное несколько лет назад, о том, что, на его взгляд, слова и действия Волкера являются примером архинепрофессионализма и откровенного вредительства. "Судя по всему, сегодня с этой оценкой согласились и в Вашингтоне", - заключил Виктор Медведчук.

Напомним, Курт Волкер подал в отставку в пятницу. "Волкер больше не мог, ему стало невозможно выполнять свою работу", - рассказал CNN источник, близкий к дипломату. Трамп в свое время поставил главную задачу спецпредставителю США в Киеве - приложить усилия для разрешения кризиса на Донбассе, в котором Волкер занял откровенно проукраинскую позицию.

Фото: REUTERS/ERIN SCOTT
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Вместе с тем, после возвращения в Вашингтон, Курт Волкер, отмечают наблюдатели, рискует оказаться одним из свидетелей намечающегося громкого дела об импичменте американскому президенту. "Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале", - сказал сотрудник аппарата конгресса, знакомый с планами отставки спецпредставителя по Украине. Пока не совсем ясно, будет ли Волкер давать показания в комитете по иностранным делам в запланированную для этого дату.

В жалобе неназванного информатора из ЦРУ на имя генерального инспектора разведсообщества США, о сути которой в четверг рассказали американские медиа, говорится о том, что Волкер пытался "минимизировать ущерб" от попыток адвоката Трампа Руди Джулиани оказать давление на официальный Киев с целью поиска компромата на сына Джозефа Байдена, конкурента главы Белого дома от демократов, с целью расследования его деятельности на Украине. Позже Волкер организовал встречу между Джулиани, который был заинтересован в том, чтобы Украина расследовала дела Джо и Хантера Байдена, и советником Зеленского, чтобы вывести вопрос Байдена из официальных переговоров.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Известие об отставке Волкера пришло через несколько часов после того, как комитет по иностранным делам палаты представителей объявил, что на следующей неделе он будет смещен со своего поста.

Напомним, Волкер был назначен на свой пост тогдашним госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и был близок с Тиллерсоном, со скандалом уволенным Трампом. Волкер также ладил со следующим госсекретарем Майком Помпео, но оставался очень связанным с покойным аризонским сенатором Джоном Маккейном, что крайне не нравилось Трампу, пояснил другой источник, близкий к Волкеру. Он никогда не был замечен в утечке материалов и не становился инсайдером в администрации Трампа, но из-за его контактов с Джулиани ему, отмечают эксперты, приходилось "играть все более сложную роль" на Украине.

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