Новые модели Geely заметили в Беларуси

Новые Джили с завода под Борисовом pic.twitter.com/wKMljUoDrK — Victor M (@victor___m) September 27, 2019

Две новинки компании Geely заметили в столице Беларуси Минске. Это седан GE и кроссовер SX11, который для экспортных рынков получил название Coolray.

Автомобили сняли на парковке у одного из дилерских центров. Впрочем, до старта продаж еще далеко. Серийное производство моделей не началось, они не получили даже Одобрение технического средства. Более того, по словам руководителя завода "БелДжи" Геннадия Свидерского, в этом году предприятие соберет лишь так называемые установочные партии, причем крупноузловым методом. Речь идет о двух сотнях седанов и кроссоверов.

"Для вывода на белорусский рынок новой модели потребуется полный цикл испытаний, который будет проводиться в текущем году", - цитирует Свидерского портал Av. Топ-менеджер также напомнил, что сейчас на конвейере завода "БелДжи" уже стоят три автомобиля - кроссоверы Atlas и Emgrand X7, а также седаны Emgrand 7.

"Вряд ли мы сможем четыре модели одновременно вести на конвейере. Не исключено, что от какой-то из них придется отказаться", - сказал Свидерский.

GE и SX11 россиянам показали на Московском автосалоне. Седан должен был стать первой гибридной моделью Geely в РФ, но, насколько известно "РГ", в Беларуси пока собраны версии с традиционным ДВС - турбированным 1.8 на 184 л.с. Что касается кроссовера, то его оснащение пока под вопросом. Но в Китае автомобиль, построенный на платформе BMA, получил бензиновую "турботройку" 1.5 мощностью 177 л.с. и роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями 7DCT.

Отметим, что в настоящее время российское представительство Geely сертифицирует для нашего рынка кроссовер китайского производства. О перспективах белорусских версий пока данных нет.