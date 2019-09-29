Захарова: Вести переговоры с Вашингтоном стало опасно

По ее словам, сам факт публикации стенограммы меняет "даже не картину, а форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками", негативные последствия от этого "очень значительны". "Потому что теперь все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - отметила дипломат, добавив, что разгоревшийся скандал отвлек внимание от тех "вопросов и проблем, которые должны были заинтересовать мировое сообщество".

Она также обратила внимание, что тут речь идет о "сознательном вбросе, сознательном раскрытии чувствительной, деликатной информации". Однако сравнивать произошедшее с "намеренным взломом, то есть намеренным преступлением закона хакерами либо теми людьми, которые пользуются их услугами, что квалифицируется, как преступление", по ее словам, некорректно.

Захарова также отметила, что произошедшее может стать уроком украинскому лидеру и тем самым повлиять на ситуацию в стране. По ее словам, Зеленскому необходимо переоценить роль Соединенных Штатов в ситуации на Украине. "Потому что за этим стоят, конечно, демократы, вот точно так же Украину как государство американский истеблишмент может слить ровно в тот момент, когда это будет удобно и нужно", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, Белый дом 25 сентября обнародовал расшифровку переговоров президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшихся 25 июля. Политические противники Трампа сочли эту беседу подтверждением своей теории о том, что президент таким образом пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена, и инициировали процедуру импичмента. После разразившегося скандала администрация США приняла решение ограничить доступ чиновников к стенограммам бесед по телефону Трампа с мировыми лидерами.