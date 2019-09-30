Volkswagen приступил к тестам нового купе-кроссовера

Volkswagen официально сообщил, что в 2020 году начнётся выпуск новой модели, которая пока известна под именем New Urban Coupe. Бразильский сайт Carro опубликовал первые фото тестовых прототипов будущей новинки.

Со слов очевидцев, фонари автомобиля похожи на те, которыми укомплектован VW T-Cross, клиренс кажется чуть выше - возможно, из-за колёс с 17-дюймовыми дисками.

Напомним, New Urban Coupe создан на платформе MQB A0, которая лежит в основе европейского Polo. Предполагается, что в моторную гамму войдут не только "атмосферники", но и литровый трёхцилиндровый TSI мощностью 116 или 128 л.с. Вопрос по версиям с полным приводом остаётся открытым, но, скорее всего, рассчитывать на появление кросс-купе с 4х4 не стоит.

Ранее "РГ" сообщала, что New Urban Coupe, который может получить имя T-Sport, будет продаваться не только в Бразилии, где проходят НИОКР, но и на европейском рынке. Только в Старый Свет кроссовер прибудет в 2021 году.

Но на этом Volkswagen останавливаться не собирается: в планах бренда выпустить субкомпактный "паркетник" длиной в пределах четырёх метров - такая модель может дебютировать до конца 2020 года.