Захарова объяснила решение Лаврова посетить США на фоне визового скандала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на то, что часть российской делегации не получила американские визы.

В эфире Первого канала ей задали вопрос: "было ли искушение" у министра развернуть самолет над Атлантикой, как это в свое время сделал бывший глава МИД Евгений Примаков.

По словам Захаровой, на тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совсем другие - минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали люди, пытавшиеся остановить делегацию РФ. "Зачем же нам было им подыгрывать", - заявила представитель МИД.

Напомним, несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Американский госдеп попытался оправдаться, заявив, что США серьезно относятся к своим обязательствам. И якобы ситуация с невыдачей виз носит чисто технический характер.

Лавров назвал эту ситуацию позором "для державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции" и пообещал, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации.