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"Ювентус" - "Байер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
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01.10.2019 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Ювентус" - "Байер"

Текст: Никита Лашкул

Дебют Маурицио Сарри в "Ювентусе" проходит не слишком гладко. Команда необычно много для себя пропускает и частенько проседает в концовке. В очередной раз такое произошло две недели назад в Мадриде - ведя в два мяча, "Ювентус" благополучно растерял преимущество.

Сегодня турнцам и Сарри представится неплохая возможность реабилитироваться за эту локальную неудачу. В гости к чемпиону Италии приедет немецкий "Байер", уступивший в первом туре нашему "Локомотиву".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Честно говоря, обе команды сыграли плохо. И москвичи, и немцы выглядели слабенько в обороне. С завидной регулярностью создавались опасные моменты - где-то подводила реализация, где-то выручали вратари. Если от "Локомотива" такое, прямо скажем, ожидалось, то "Байер" неприятно удивил.

Немцы и так теперь на последнем месте, им позарез нужны очки, а еще лучше - три очка. Но вот незадача, победить в Турине можно только если ты либо "Реал", либо "Аякс", либо фартовый "Манчестер Юнайтед" вместе с Жозе Моуринью. А с такими дырами в защите, какие были у "Байера" в игре с "Локо", рассчитывать на приемлемый результат сложно.

А своих чемпионатах соперники занимают места в верхней части турнирной таблицы. "Ювентус" отстает на два очка от лидирующего "Интера" и сразится с врагом из Милана уже в это воскресенье. "Байер" идет на шестом месте в Бундеслиге - плотность там такова, что первые десять команд находятся в пределах 4 очков. Пару недель назад в игре с дортмундской "Боруссии" провалы в обороне проявились особенно наглядно и вылились в разгром 4:0.

Как сложится дело сегодня, узнаем совсем скоро. Начало игры в 22:00 по Москве. Увидимся на онлайн-трансляции "РГ"!

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