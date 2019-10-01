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01.10.2019 15:48
Рубрика: Видео

Видео: дальнобойщик еле спасся на затопленном наводнением шоссе

Текст: Вадим Давыденко

Вдоволь поиздевавшись в предыдущие две недели над несчастным Техасом, тропический шторм "Имельда" принялся за соседние штаты - Нью-Мексико с Аризоной, пусть не так масштабно, без человеческих жертв, но с отрезанными от мира населенными пунктами, разрушенной инфраструктурой и автотрассами, превратившимися в бурные реки.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Шахтерский поселок Боуз в Аризоне на время стал обитаемым островом - наводнение подняло уровень воды на обеих ведущих сюда шоссе до метра-полутора. Мощные грузовики еще отваживаются проскочить через быстрый поток, а легковушкам проще ждать 5-7 дней, пока шторм уйдет к океану.

Дальнобойщик на этом видео отважился было проскочить к поселку по объездной дороге и даже почти доехал до середины новообразованной речушки, но вовремя одумался. Очень уж стремительны воды, очень уж велик риск, что фуру утащит течением в Гранд-Каньон (а он не так уж и далеко) или попросту перевернет набок и зальет водой кабину, двигатель и весь груз в контейнере.

Нехотя водитель сдал назад и в компании других таких же печальных автовладельцев - а их на берегу речки-шоссе собралось уже десятка два - принялся ждать улучшения погоды...

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