Видео: дальнобойщик еле спасся на затопленном наводнением шоссе

Вдоволь поиздевавшись в предыдущие две недели над несчастным Техасом, тропический шторм "Имельда" принялся за соседние штаты - Нью-Мексико с Аризоной, пусть не так масштабно, без человеческих жертв, но с отрезанными от мира населенными пунктами, разрушенной инфраструктурой и автотрассами, превратившимися в бурные реки.

Шахтерский поселок Боуз в Аризоне на время стал обитаемым островом - наводнение подняло уровень воды на обеих ведущих сюда шоссе до метра-полутора. Мощные грузовики еще отваживаются проскочить через быстрый поток, а легковушкам проще ждать 5-7 дней, пока шторм уйдет к океану.

Дальнобойщик на этом видео отважился было проскочить к поселку по объездной дороге и даже почти доехал до середины новообразованной речушки, но вовремя одумался. Очень уж стремительны воды, очень уж велик риск, что фуру утащит течением в Гранд-Каньон (а он не так уж и далеко) или попросту перевернет набок и зальет водой кабину, двигатель и весь груз в контейнере.

Нехотя водитель сдал назад и в компании других таких же печальных автовладельцев - а их на берегу речки-шоссе собралось уже десятка два - принялся ждать улучшения погоды...