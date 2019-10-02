Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника СК в Москве мужчину

Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, обвиняемый в убийстве высокопоставленного сотрудника Следственного комитета, арестован на два месяца. Такое решение вынес Басманный суд Москвы в среду, 2 октября.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Григорьеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря", - цитирует ТАСС судебное постановление.

По данным следствия, нападение на полковника СК Владислава Капустина произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке. Григорьев со спины ударил сотрудника Следственного комитета самодельной заточкой. Удар задел аорту и сердце. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его врачам НИИ им. Н.В. Склифосовского не удалось. Нападавшего задержали. Как выяснилось, ранее он состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. С 2016 по 2017 годы провел в стационаре психоневрологической больницы имени П. Кащенко в Петербурге.

Сергею Григорьеву предъявили обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.