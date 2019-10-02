Екатеринбуржцам предложили серию экскурсий по окраинам города

Летом музей истории Екатеринбурга совместно с областным волонтерским обществом запустил серию экскурсий по окраинным районам. Горожанам предложили посмотреть под иным углом на улицы, по которым они ходят на работу, в школу, магазин. В помощь - карманные путеводители: ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Кольцово, Химмаш, Эльмаш и Юго-Западный. Краткий рассказ о знаковых местах плюс карта с маршрутом, чтобы гулять самостоятельно. Можно отправиться в путь и с экскурсоводом и краеведами-любителями. В этом году Школу городских маршрутов окончили 26 человек.

Журналисты "РГ" побывали на трех из 25 маршрутов. Так совпало, что все вел Евгений Бурденков. Рассказать о каждом путешествии невозможно, ведь оно занимает в среднем 2-2,5 часа. Мы выбрали лишь несколько малоизвестных фактов.

Трамвай пересекает Транссиб

"Порталу" во Втузгородок - подземному переходу на Ленина - Восточной - нынче стукнуло 40. Он выводит нас к железнодорожной ветке, отсекающей границу дореволюционного Екатеринбурга. Когда в 1930-х здесь начали строить учебный городок, стало понятно: с транспортной доступностью будут проблемы. Протянули трамвайную линию, но она упиралась в железную дорогу. Пришлось потратиться на путепровод, третий в Свердловске. На архивном фото запечатлена уникальная локация: перекресток трамвайных путей и Транссиба. Так продолжалось несколько месяцев, а потом железнодорожную ветку приподняли на насыпь, и в ней сделали сквозные проезды.

- Движение машин под мостом не предполагалось, дорога от Восточной до индустриального института (сейчас УрФУ) появилась в 1945-м. В войну территорию использовали под огороды, - рассказывает Петр Шлыков, житель микрорайона.

Здание политехникума на проспекте Ленина - одно из последних в стиле неоклассицизма, возведено в 1958 году. Его нещадно критиковали. Из газеты "Вечерний Свердловск": "18 колонн диаметром более метра и высотой три этажа. Архитектор запроектировал полуколонны даже на заднем фасаде. Из-за этого стены пришлось делать толщиной 1,72 метра. Потребовалось 47 кубов сборного железобетона и свыше 350 кубов кирпича, чего хватило бы на 8-квартирный дом".

Все, кто учился в УПИ в 1970-е, хорошо помнят, что памятник Кирову на одноименной площади выглядел иначе: студенты назначали встречи "под сапогом" - революционер стоял на высоком постаменте в галифе и сапогах. Но сооружение из гипса стало разрушаться. И тут к ректору УПИ из Москвы приехал скульптор Михаил Пушкин, да не с пустыми руками. За 12 тысяч рублей он продал новый памятник из бронзы. В 1982-м революционера водрузили на гранитный постамент, но ошиблись с высотными отметками, в итоге памятник виден только вблизи. Так и стояли два Кирова рядом в первый год: бронзовый впереди, гипсовый сзади.

Лоскутное одеяло Эльмаша

Если соцгород Уралмаш более-менее понятен и компактен, то Эльмаш имеет сложную структуру. Комплексная застройка здесь велась не одним, а четырьмя предприятиями. Из-за этого архитектура не имеет жесткой логики, от разнообразия стилей рябит в глазах.

Самая красивая улица Эльмаша - Баумана, а самая историческая - Краснофлотцев. Так, на ней расположена школа № 66 1936 года. До этого каменных школ в Свердловске не строили, а тут возвели благоустроенную четырехэтажку. Напротив - детсад, тоже 1936 года, с изящными колоннами. Через перекресток - здание районной администрации 1954-го, которое вообще-то задумывалось как общежитие.

Почетный житель директорского дома "Уралэлектротяжмаша" - главный инженер Александр Казанцев. С его подачи на УЭТМ начали выпускать легендарный пылесос "Урал". Когда в начале 2000-х производство решили прикрыть, заводчане торжественно захоронили последний экземпляр "Урала".

Поселок рацпредложений

Здания серии 137-С в Пионерском поселке появились благодаря Борису Ельцину, который тогда перешел с поста директора домостроительного комбината на должность первого секретаря обкома. Он хотел, чтобы город выглядел по-другому, и заказал переработку ленинградского проекта. Трехкомнатные квартиры в таких домах получились меньше, чем в Ленинграде, зато планировки гораздо комфортнее.

- В девятиэтажках 141-й серии кухни неудобные, длинные и узкие. В 137-й - более просторные, зал площадью до 25 метров. Кроме того, вся разводка заложена в цельные плиты перекрытия, не было необходимости их долбить, чтобы проложить провода, - перечисляет Евгений Бурденков. - Фасад декорировали цветными панелями. Сначала на поверхность наносили клей, затем набрызгивали на него каменную крошку и выравнивали. Когда крошка схватывалась, лишнее сметали в корыто. На четырех зданиях на улицах Готвальда и Бебеля таким способом выложены флаги России и Чехословакии. В панно закладывали особый смысл: Свердловск и Пльзень были побратимами.

Комментарий

Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга:

- У нас есть девиз: "Не важно, сколько людей живет в городе, важно, сколько людей ощущает себя его частью". Екатеринбург постоянно увеличивается, у нас очень много приезжих. Мы знакомим молодое поколение с прошлым через истории тех, кто создавал мощь и славу районов и предприятий. При такой подаче город становится живым, близким, человечным.