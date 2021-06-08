На Среднем Урале стартовали поездки выходного дня по местам горнозаводской цивилизации. Туристы посетят 30 объектов, когда-то входивших в вотчину Демидовых: заводы, прииски, плотины и другие достопримечательности 300-летней давности. Послушать гида и получить билет в музеи путешественники могут бесплатно. А вот добираться до пункта назначения придется на своих машинах. Интерес к проекту большой - только в двух первых поездках участвовали более 80 человек.

- Урал я знаю неплохо, но был удивлен, что почти в каждом населенном пункте имелись металлургические переделы. Очень интересно сравнивать фото конца XIX века и современные, - поделился впечатлениями автопутешественник Вячеслав. Концепцию нового закона России о туризме разработают до конца года Помимо туристов, в путь отправятся студенты и представители туротрасли. Их задача - оценить состояние сооружений: можно ли их использовать для формирования постоянного турмаршрута. А также собрать артефакты для исторического парка - уральцев вдохновил пример французского "Пюи дю Фу", хотят создать у себя нечто похожее. - Итогом исследований станет карта горнозаводской цивилизации. Появятся и идеи, как восстановить заброшенные заводы и превратить их в центры притяжения туристов, - говорит министр инвестиций региона Виктория Казакова. Поездки по демидовским маршрутам продлятся до 11 июля. Кроме того, в планах организаторов - экспедиции по наследию Строгановых, Турчаниновых и других известных заводчиков Урала.