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08.06.2021 15:37

По следам Демидовых

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 126(8477)
На Среднем Урале стартовали поездки выходного дня по местам горнозаводской цивилизации. Туристы посетят 30 объектов, когда-то входивших в вотчину Демидовых: заводы, прииски, плотины и другие достопримечательности 300-летней давности. Послушать гида и получить билет в музеи путешественники могут бесплатно. А вот добираться до пункта назначения придется на своих машинах. Интерес к проекту большой - только в двух первых поездках участвовали более 80 человек.

- Урал я знаю неплохо, но был удивлен, что почти в каждом населенном пункте имелись металлургические переделы. Очень интересно сравнивать фото конца XIX века и современные, - поделился впечатлениями автопутешественник Вячеслав.

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Помимо туристов, в путь отправятся студенты и представители туротрасли. Их задача - оценить состояние сооружений: можно ли их использовать для формирования постоянного турмаршрута. А также собрать артефакты для исторического парка - уральцев вдохновил пример французского "Пюи дю Фу", хотят создать у себя нечто похожее.

- Итогом исследований станет карта горнозаводской цивилизации. Появятся и идеи, как восстановить заброшенные заводы и превратить их в центры притяжения туристов, - говорит министр инвестиций региона Виктория Казакова.

Поездки по демидовским маршрутам продлятся до 11 июля. Кроме того, в планах организаторов - экспедиции по наследию Строгановых, Турчаниновых и других известных заводчиков Урала.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Развитие туризма в России

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