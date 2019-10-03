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03.10.2019 10:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Москвы нашли части вазы эпохи неолита

Текст: Ирина Огилько

Столичные археологи в районе Гоголевского бульвара нашли части древнего керамического сосуда. Об этом сообщает департамент культурного наследия столицы.

По данным департамента, работы на этом участке ведутся археологами с весны нынешнего года. И вот на глубине около 4 метров специалисты нашли около десятка небольших черепков ямочно-гребенчатой керамики, каждый из них размером от 2 до 5 см. Эти черепки специалисты отнесли к эпохе неолита или позднему периоду каменного века. Как сообщает руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, это редкий случай, можно даже сказать, чудо, что в центре Москвы сохранились артефакты времен неолита.

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
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"Мы получили еще одно подтверждение, что почти 6 тысяч лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди", - сказал Емельянов.

По данным портала мэра Москвы, ранее на этом же месте был обнаружен кремневый наконечник стрелы, который относится к тому же историческому периоду, а также артефакты более позднего времени - фрагмент шахматной фигуры, части изразцовой печи и другие.

После реставрации найденные артефакты пополнят коллекцию Музея Москвы.

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