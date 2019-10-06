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Рубрика: Российский автопром

УАЗ показал, как завести "Патриот" без ключа

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Недавно УАЗ объявил о планах по выпуску моделей, оснащённых телематическим комплексом технологий Connected Car. Как работает одна из функций, автопроизводитель показал на видео.

Фото: iStock
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На экране смартфона, с которого происходит дистанционный запуск двигателя, отображается информация о количестве топлива в бензобаке и состояние аккумуляторной батареи.

Также в приложении "УАЗ Connect" можно будет посмотреть месторасположение автомобиля, ознакомиться со средним расходом топлива, стилем вождения, провести диагностику. В будущем технологии Connceted Car, как рассказали на УАЗе, помогут "сократить издержки на эксплуатацию транспортных средств, минимизировать простои и повысить эффективность бизнес-процессов".

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Первым автомобилем УАЗ с Connected Car стал "Патриот" с автоматической коробкой передач. Отмечается, что выпуск серийных автомобилей с комплексом телематики начнётся в ближайшее время. Connected Car будет доступен также в качестве опции для внедорожников, выпущенных ранее. Стоимость пока не сообщается.

Цена на базовую версию модели, оснащённую 6-ступенчатой АКП Punch Powerglide 6L50 и модернизированным двигателем ZMZ Pro мощностью 150 л.с., начинается от 1 034 000 рублей. Продажи внедорожника уже стартовали, а "Российская газета" протестировала новинку в боевых условиях бездорожья.

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#УАЗ