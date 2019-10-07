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07.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов

Что баррель нам готовит?
Текст: Георгий Панин
Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьер:
Фото: EPA/VADIM RUSAKOV Фото: EPA/VADIM RUSAKOV
Фото: EPA/VADIM RUSAKOV

- Вероятность ухода цены на нефть в район 10 долларов за баррель невелика и не превышает 5 процентов. И чтобы это случилось, даже глобальной рецессии мало. Такой обвал по силам только мировому финансовому кризису. Он может подтолкнуть хаотичное замедление китайской экономики с массовыми банкротствами предприятий и банков. Но предпосылок для этого на данный момент не наблюдается.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
Минфин оценил потери бюджета при очень дешевой нефти

Сегодня более вероятным развитием ситуации на мировом нефтяном рынке является диапазон цены в 50-65 долларов за баррель. Факторы снижения цены до 50 долларов - это продолжение замедления мировой экономики и замедление темпов роста спроса на нефть.

А укрепление цены до 65 долларов может произойти в результате увеличения геополитической премии в ценах из-за возможного усиления санкций против Ирана или в целом усиления градуса напряженности ситуации на Ближнем Востоке. Диапазон курса рубля при базовом сценарии видится в коридоре 63-68 за доллар.

А если теоретически предположить, что цена нефти упадет до 10 долларов за баррель (что маловероятно, подчеркну еще раз), то можно будет ожидать ослабления рубля примерно до 120 за доллар и евро, так как при таком сценарии доллар укрепится до паритета с евро.

4 октября 2019 года "Известия" опубликовали статью, где со ссылкой на расчеты Минфина были названы потери федерального бюджета РФ при шоковом сценарии - падении цены нефти до 10 долларов за баррель.

Справка "РГ"

Что касается цены на российскую нефть марки Urals, то в этом году она колебалась от максимума в мае (71,65 доллара за баррель) до минимума в августе (59,24 доллара). Это средние цены за месяц, которые устанавливает Минэкономразвития.

Фото: iStock
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В остальные месяцы это был более мягкий вариант колебаний - от 61,13 до 65,97 доллара за баррель. Но при любом варианте такие "нефтяные горки" не угрожают федеральному бюджету.

Вот что ответил Минфин на недавнюю публикацию "Коммерсанта" о снижении цен на Urals: "Проведение бюджетной политики на основе ''бюджетных правил'' позволило снизить зависимость экономики и бюджета от конъюнктуры рынка энергоносителей. Колебания цен на нефть влияют лишь на скорость накопления конъюнктурных доходов в Фонде национального благосостояния. Поэтому сейчас совершенно некорректно говорить о каких-либо рисках для бюджета, связанных с волатильностью нефтяных котировок".

Напомним, бюджет сверстан, основываясь на цене Urals в 40 долларов. Минэкономразвития еще в августе опубликовало свой прогноз, в котором говорится о снижении цен на мировых рынках, но до отметки "40" эти суммы далеки. Речь идет о снижении до 53 долларов за баррель в 2024 году.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минфин Цена на нефть
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