На каких дизельных автомобилях ездят москвичи

Самым популярный дизельным автомобилем в Москве за восемь месяцев этого года стал BMW 5-Series. Результат "немца" за отчетный период - 1120 машин. На втором месте неожиданно расположился кроссовер Skoda Kodiaq (921 автомобиль). Тройку лучших замыкает BMW X3, результат которого составил 776 купленных экземпляров.

В топ-5 попали Hyundai Santa Fe (772 штук) и Mitsubishi Pajero Sport (767 штук).

Далее идут Kia Sorento (728 штук), Toyota Land Cruiser Prado (724 штуки), BMW 3-Series (685 штук), BMW X5 (643 штуки) и Mercedes-Benz E-Class (608 штук).

Всего, как сообщает "Автостат", объем рынка новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, по итогам восьми месяцев этого составил 19 200 единиц (-2%).

Ранее "РГ" сообщала о том, что продажи бюджетных иномарок падают, а в сентябре россияне скупали Lada 4x4 и Toyota LC Prado.

Не так давно опрошенные "РГ" эксперты рассказали о том, как российский автопром готовится к новому кризису. Мощности автозаводов в нашей стране на сегодняшний день загружены лишь порядка на 40%. В результате некоторые предприятия в последние годы работают на грани рентабельности или даже в убыток.