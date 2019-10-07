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07.10.2019 19:57
Рубрика: Легковые авто

На каких дизельных автомобилях ездят москвичи

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Самым популярный дизельным автомобилем в Москве за восемь месяцев этого года стал BMW 5-Series. Результат "немца" за отчетный период - 1120 машин. На втором месте неожиданно расположился кроссовер Skoda Kodiaq (921 автомобиль). Тройку лучших замыкает BMW X3, результат которого составил 776 купленных экземпляров.

Фото: Пресс-служба Haval.
Продажи китайских авто в России растут большими темпами

В топ-5 попали Hyundai Santa Fe (772 штук) и Mitsubishi Pajero Sport (767 штук).

Далее идут Kia Sorento (728 штук), Toyota Land Cruiser Prado (724 штуки), BMW 3-Series (685 штук), BMW X5 (643 штуки) и Mercedes-Benz E-Class (608 штук).

Всего, как сообщает "Автостат", объем рынка новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, по итогам восьми месяцев этого составил 19 200 единиц (-2%).

Фото: "Авторевю".
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Ранее "РГ" сообщала о том, что продажи бюджетных иномарок падают, а в сентябре россияне скупали Lada 4x4 и Toyota LC Prado.

Не так давно опрошенные "РГ" эксперты рассказали о том, как российский автопром готовится к новому кризису. Мощности автозаводов в нашей стране на сегодняшний день загружены лишь порядка на 40%. В результате некоторые предприятия в последние годы работают на грани рентабельности или даже в убыток.

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#Hyundai #Skoda #BMW #Mitsubishi