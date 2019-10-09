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09.10.2019 08:01
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места контейнеровоз

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Иван Савкин Фото: Иван Савкин
Фото: Иван Савкин

Приморский силач Иван Савкин в среду во Владивостоке установил очередной мировой рекорд, с первой попытки сдвинув с места и протащив на полтора метра контейнеровоз "Вениамин Хлопин". Судно, принадлежащее Камчатскому морскому пароходству, весит 12 тысяч 400 тонн.

Иван готовился к рекорду несколько месяцев. Сначала акция была намечена на начало сентября и приурочена к проведению Восточного экономического форума, но ее пришлось несколько раз переносить из-за непогоды. Мероприятие должно было пройти вчера, но снова сорвалось из-за сильного ветра.

- Сегодня ветер тоже был ветер, 11 метров в секунду, но он дул в сторону и не мешал тянуть теплоход. Сложность была в том, что двигать судно пришлось кормой, что серьезно увеличивает нагрузку, - рассказал Иван "РГ".

Фото: Игорь Жабский
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор

Иван говорит, что обязательно будет подавать документы, чтобы официально зафиксировать рекорд в Книге Гиннеса. Сотрудники российского представительства, по его словам, уже позвонили. Они смотрели прямую трансляцию мероприятия в соцсетях.

Совсем скоро, 17 октября, в честь дня рождения Приморского края, Иван собирается сдвинуть 24-тонный грузовик.

Савкин не раз ставил мировые рекорды. Так, 1 июня этого года он стал первым человеком в мире, сдвинувшим сельскохозяйственный комбайн. Да и "Вениамин Хлопин" не первый теплоход, который буксирвоал Иван Савкин. Пауэрлифтер и мастер спорта по жиму лежа широко известен в Приморье и за его пределами - он сдвигал с места танк, ракетно-зенитный комплекс, поезда, автобусы с пассажирами. Некоторые его рекорды занесены в Книгу Гиннесса. Но официально он оформляет не все, так как главную жизненную задачу видит в том, чтобы показать людям почти безграничные возможности человеческого организма и на собственном примере доказать пользу здорового образа жизни.

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