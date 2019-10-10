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10.10.2019 09:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Экипаж севшего в поле самолета встретился со спасенными пассажирами

Текст: Татьяна Воробьева

Пассажиры приземлившегося на кукурузном поле рейса встретились с экипажем того самого самолета "Уральских авиалиний". "В качестве символичного подарка они приготовили для бортпроводников и пилотов торт, который все вместе и попробовали", - сообщает официальный аккаунт авиакомпании в соцсети Instagram.

Фото: Антон Буценко / ТАСС
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры

Пассажиры рейса, который 15 августа совершил вынужденную посадку в Подмосковье, вчера впервые после происшествия встретились с экипажем. Там же - в аэропорту Жуковский.

"Эмоции от встречи не передать словами. По словам экипажа, в будущем подобные встречи могут стать регулярными", - говорится в сообщении.

В комментариях подписчики делятся своими эмоциями. Говорят, что чувствуют гордость за экипаж и радость за пассажиров. "Теперь вы уже почти родственники, вас всех объединяет этот рейс", "одна большая семья", "мурашки по коже и слезы наворачиваются" - пишут пользователи.

Ставший уже легендарным рейс 178 Жуковский - Симферополь со 226 пассажирами при взлете столкнулся со стаей чаек. После отказа двигателей командир экипажа принял решение срочно сажать машину.

Фото: https://vk.com/surgut_int
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"Делать разворот было уже поздно, я видел, что поле под нами большое, с высокой травой. То есть она поможет сделать экстренную посадку более мягкой и машину не разорвет на части. По той же причине не выпустили шасси - чтобы колеса не запутались ", - рассказал потом журналистам Дамир Юсупов.

Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники. Благодаря их слаженной работе удалось избежать паники и неразберихи на борту - все прошло гладко, заняло несколько минут. Фраза старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого - "идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" - быстро стала мемом в соцсетях, авиакомпания даже выпустила ограниченную серию футболок с ней.

Между тем

Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный доклад по факту ЧП. Он подтверждает основную версию - отказ двигателей из-за попадания в них птиц.

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Посмотрите на эти счастливые лица. На искренние улыбки. Наверняка и без наших комментариев вы уже догадались, кто все эти люди 🙌 ⠀ Это пассажиры того самого рейса, который 15 августа совершил вынужденную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Вчера они впервые после происшествия встретились с нашим экипажем. Там же, где и тогда - в аэропорту Жуковский. Эмоции от встречи не передать словами. Фотографии в этом случае расскажут намного больше. ⠀ В качестве символичного подарка пассажиры приготовили для бортпроводников и пилотов торт, который там же все вместе и попробовали. По словам экипажа, в будущем подобные встречи могут стать регулярными. ⠀ #UralAirlines #УральскиеАвиалинии #U6 #Airbus #A321

Публикация от Уральские Авиалинии (@ural_airlines)

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