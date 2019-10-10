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10.10.2019 11:04
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал, как будет выглядеть новый Golf

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen опубликовал официальные изображения салона и экстерьера восьмого поколения Golf и назвал даты премьеры и выхода новинки на рынок.

В компании говорят, что внешность нового Golf выразительнее, чем когда-либо прежде, но она сохранила черты, которые позволяют безошибочно идентифицировать в автомобиле Golf. На скетче заметно, что линия крыши стала более крутой, от решётки радиатора осталась узкая полоска, пронизывающая логотип бренда и проходящая над верхней частью оптики. Напомним, что "живые" фото нового Golf без камуфляжа уже появлялись в Сети - автомобиль застали на съёмках для рекламы.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Скетч интерьера Volkswagen уже показывал: экраны приборной панели и мультимедиа объединены под одним козырьком, физических клавиш почти не осталось - сенсоры и управление голосом и жестами. В компании обещают, что салон нового Golf будет образцом для подражания с точки зрения технологий подключения и наличия функций автономного управления. Напомним, что такая оснащённость стала причиной задержки представления модели и запуска её в производство.

Презентация VW Golf состоится 24 октября 2019 года в Вольфсбурге. Продажи стартуют на некоторых рынках уже в декабре.

В России VW Golf седьмого поколения можно купить от 1 429 900 рублей. Модель представлена с 1.4 TSI в двух вариантах мощности - 125 и 150 л.с. и 7-ступенчатым "роботом".

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen