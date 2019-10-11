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11.10.2019 18:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове

Текст: Кира Латухина
Депутаты Госдумы выразили соболезнования родным саратовской школьницы Лизы К. и призвали правоохранительные органы наказать убийцу по всей строгости закона. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте нижней палаты парламента.

На странице Госдумы в соцсети "ВКонтакте" размещен опрос: "Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?" Из него следует, что подавляющее большинство проголосовавших - за отмену моратория. По данным на 18:30 мск, в голосовании приняли участие 11 600 человек: 8 605 (74,18%) высказались "за" и 2570 (22,16%) - "против". Также 425 человека (3,66%) ответили "другое", с возможностью добавить свое мнение в комментариях. В частности, люди объясняют, что нужно проработать механизм исключения судебных ошибок, или что такие преступники должны послужить стране (например, пожизненными работами на тяжелом производстве). Пишут даже, что смертная казнь "слишком гуманна".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Парламентарии также высказали свои мнения в связи со случившейся трагедией. Так, депутат от Саратовской области Евгений Примаков призвал поддержать семью Лизы. "Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству", - считает он. Депутат от Саратовской области Ольга Алимова заявила: "Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома".

А вот Ольга Баталина предложила принимать все серьезные решения на спокойную голову. Николай Панков обратился к правоохранительным органам с просьбой наказать убийцу "по максимальной строгости закона".

Девятилетняя Лиза К. пропала в среду утром: она так и не дошла до школы. Поисками занимался без преувеличения весь город, не только родственники и полиция, но и множество волонтеров. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой в гаражах. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Следственном комитете сообщили, что задержанный дал признательные показания. Из них следует, что подозреваемый самовольно завладел гаражом, а девочка проходила мимо и задала ему вопрос про гараж. Тогда он испугался, что она его разоблачит, и убил ее.

Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь
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