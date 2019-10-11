Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове

На странице Госдумы в соцсети "ВКонтакте" размещен опрос: "Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?" Из него следует, что подавляющее большинство проголосовавших - за отмену моратория. По данным на 18:30 мск, в голосовании приняли участие 11 600 человек: 8 605 (74,18%) высказались "за" и 2570 (22,16%) - "против". Также 425 человека (3,66%) ответили "другое", с возможностью добавить свое мнение в комментариях. В частности, люди объясняют, что нужно проработать механизм исключения судебных ошибок, или что такие преступники должны послужить стране (например, пожизненными работами на тяжелом производстве). Пишут даже, что смертная казнь "слишком гуманна".

Парламентарии также высказали свои мнения в связи со случившейся трагедией. Так, депутат от Саратовской области Евгений Примаков призвал поддержать семью Лизы. "Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству", - считает он. Депутат от Саратовской области Ольга Алимова заявила: "Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома".

А вот Ольга Баталина предложила принимать все серьезные решения на спокойную голову. Николай Панков обратился к правоохранительным органам с просьбой наказать убийцу "по максимальной строгости закона".

Девятилетняя Лиза К. пропала в среду утром: она так и не дошла до школы. Поисками занимался без преувеличения весь город, не только родственники и полиция, но и множество волонтеров. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой в гаражах. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Следственном комитете сообщили, что задержанный дал признательные показания. Из них следует, что подозреваемый самовольно завладел гаражом, а девочка проходила мимо и задала ему вопрос про гараж. Тогда он испугался, что она его разоблачит, и убил ее.