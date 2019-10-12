Зеленский: Европа в шоке от поведения Порошенко

Европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил глава Незалежной Владимир Зеленский. Видео с его выступлением опубликовано в Facebook.

"Вы видели заявления и президента Германии Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации - они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус", - отметил президент.

Зеленский считает, что Порошенко хочет стать лидером "нового майдана", однако совершает ошибку. Его предшественник против разведения сил в Донбассе, потому что понимает, что "формула Штайнмайера" в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах.

Напомним, Киев и провозглашенные Луганская и Донецкая народные республики подписали "формулу Штайнмайера" 1 октября 2015 года. Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса путем проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии. Согласно договоренностям, легитимность выборов должна подтвердить ОБСЕ.

А 1 октября 2019 года контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила единую редакцию "формулы Штайнмайера".