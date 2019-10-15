Новый Volkswagen Golf рассекретили за 10 дней до премьеры

Volkswagen Golf восьмого поколения, премьеры которого давно ждут поклонники марки, рассекречен на "живых" снимках. Машина попала в объектив фотошпиона без какого-либо камуфляжа. Не исключено, что автомобиль готовили для презентации, которая намечена на 24 октября.

Фотографии Golf VIII в ночь на 15 октября выложили в аккаунте @sirolli_vdubs в Instagram, после чего они стали быстро распространяться по сети. Это и не удивительно, учитывая интерес к модели. Теперь окончательно ясно, что у новинки будет новый логотип VW, который первым примерил электрический хэтч ID.3, дебютировавший в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Кстати, там же планировалась и презентация Golf, но в итоге немцы развели две громкие премьеры по разным датам.

Особой революции новый Golf не готовит. Самым ярким элементом дизайна станут головные фары довольно необычной формы. Светодиодная трубка протянется от решетки радиатора далеко на боковину - чуть ли не к колесным дискам. Сама решетка традиционно состоит из двух частей. Но верхняя стала еще уже, чем прежде, а нижняя - напротив, шире, обзаведясь огромными воздухозаборниками по бокам. Все это, впрочем, предполагали и первые официальные тизеры, которые обнародовали на минувшей неделе.

В профиль новый Golf рассмотреть сложно, как и в случае с первой партией "живых" фото, появившейся еще в августе.

Зато на этот раз прекрасно виден салон. Перед водителем развернута панель сразу из трех экранов - на подобие бабушкиного трельяжа. Очевидно, на средний монитор выводится цифровая приборная панель, правый работает с мультимедийной системой, а вот предназначение короткой левой секции оставляет вопросы.

На ней виден блок физических кнопок, поэтому, вероятно, здесь не будет полноценного экрана. Или будет, но только в топовой комплектации - на фото же представлена версия с механической коробкой передач. Центральный тоннель в восьмом Golf получился довольно узким, зато протянулся глубоко под консоль, где нашлось место для зарядки смартфона.

Напомним, ранее стало известно, что, кроме версий с традиционными ДВС, новый Golf будет предложен с 48-вольтовым стартер-генератором (мягкий гибрид), а также с плагин-гибридной силовой установкой с запасом хода на электричестве порядка 80 км.

В России модель представлена седьмой генерацией. В нашей линейке Golf оснащается бензиновыми 1.4 TSI мощностью 125 и 150 л.с. в паре с 7-скоростным "роботом" DSG. Привод только передний. Цена - от 1 429 900 рублей.