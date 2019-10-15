Volkswagen передумал строить завод в Турции

Автоконцерн Volkswagen решил повременить с открытием завода в Турции. Крупное предприятие по выпуску автомобилей должно было появиться рядом с городом Измир.

Переговоры продолжались несколько месяцев, но руководство немецкой компании не спешит ставить подпись под контрактом, так как Анкара начала военную операцию на севере Сирии. Там Турция борется с курдскими формированиями, что очень не нравится Европе и Соединенным Штатам. Последние ввели санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также в отношении глав этих ведомств.

Кроме того, Вашингтон увеличит тарифы на сталь для Анкары до 50 процентов. "Мы с большой настороженностью наблюдаем за ситуацией", - заявил представитель Volkswagen.