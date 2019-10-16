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16.10.2019 02:33
Рубрика: Власть

ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ

Фото: LUCAS JACKSON/ AP Фото: LUCAS JACKSON/ AP
Фото: LUCAS JACKSON/ AP

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что в ООН выразили возмущение в связи с невыдачей американских виз 18-ти российским дипломатам. Он отметил, что данный инцидент генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал нарушением обязанностей США как государства пребывания штаб-квартиры ООН.

Фото: Александр Корольков/РГ
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США объяснили невыдачу виз дипломатам соображениями безопасности. "Это несерьезный аргумент", - цитирует РИА Новости зампостпреда. Кузьмин отметил, что вопрос нарушения Соединенных Штатов их визовых обязательств может быть решен в международном суде.

Напомним, российские делегаты не получили 18 виз на сессию Генассамблеи ООН. В "черном списке" оказались глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и руководитель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва жестко отреагирует на такой шаг американских партнеров. Глава МИД РФ также призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США "на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям".

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