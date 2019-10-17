Пенс и Помпео вылетели в Турцию для обсуждения кризиса в Сирии

Помпео и Пенс на военно-воздушной базе "Эндрюс" перед вылетом в Турцию, 16 октября 2019 г. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару, где планируют обсудить кризис в Сирии. Об этом заявили журналисты из пресс-пула Пенса.

Сообщается, что вице-президент и госсекретарь прибыли на базу ВВС "Эндрюс" в окрестностях Вашингтона на одном вертолете примерно около 01.00 мск четверга. А далее уже разными самолетами они вылетели в Турцию, пишет РИА Новости.

США планируют обсудить вопрос о военной операции Анкары против курдов. Будет ли с американскими чиновниками встречаться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - пока не ясно. Ранее он отказывался от встречи с Пенсом.

О начале операции "Источник мира" на севере Сирии Эрдоган объявил девятого октября. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Турецкая авиация нанесла удары по ряду сирийских городов на границе двух стран. Под обстрел попало подразделение спецназа США, находившееся в Кобани. После этого инцидента было принято решение о "максимально безопасном и быстром" выводе американских войск с севера Сирии.

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Турции. В списке оказались министерства обороны и энергетики, главы этих ведомств Хулуси Акар и Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлуи.