Южная Корея и Япония решили помириться

Напомним, что вспышка двустороннего противостояния началась, когда Верховный суд Республики Корея (РК) вынес вердикт, согласно которому граждане страны могут требовать компенсации с частных японских компаний за принудительный труд в годы японской оккупации Корейского полуострова в 1910-1945 гг. Япония же заявила, что все компенсации она выплатила, извинения принесла и не намерена больше платить. Токио ввел против Кореи ряд экономических и торговых санкций, на что Сеул зеркально ответил. Обе страны исключили друг друга из списка государств, при торговле с которыми действует режим наибольшего благоприятствования. В Корее также развернулось массовое общественное движение по бойкоту японской продукции, корейцы также перестали ходить в японские рестораны и пить пиво соседей по региону. Доходило даже до того, что кое-где в центрах техобслуживания Кореи отказывались принимать автомобили японского производства. Корея также аннулировала договор об обмене с Японией военной информацией. Обе стороны считают противоположную сторону виновницей конфликта, что находит поддержку со стороны общественности каждой из стран.

За последние несколько недель японцы и корейцы, в том числе на самом высоком уровне, наговорили друг другу столько и такое, что это вряд ли быстро забудется. Однако в итоге стали возобладать настроения, что "худой мир лучше хорошей ссоры". С многочисленными осечками, не сразу, но в итоге на неофициальном уровне стороны стали искать подходы друг к другу, пытаясь прощупать пути для снижения накала страстей. Судя по всему, эти усилия не оказались напрасными. Хотя президент РК Мун Чжэ Ин сразу категорически заявил, что не поедет на церемонию интронизации нового императора Японии, которая состоится на следующей неделе, и официальный Сеул первоначально планировал "отделаться" направлением делегации на невысоком уровне, но внезапно все поменялось.

Несколько дней назад в правительстве РК заявили, что на церемонию поедет второе лицо в государстве - премьер-министр Ли Нак Ен. При этом корейцы сразу выразили надежду на то, что он сможет пообщаться с премьер-министром Синдзо Абэ. Если раньше японцы неоднократно отвергали предложения провести встречу в третьих странах даже с президентом РК Мун Чжэ Ином, то теперь реакция была иной. В Токио ответили, что хотя на интронизации будет большое количество гостей и у Абэ очень плотный график, но они постараются найти время. Последовавшие затем переговоры на уровне высокопоставленных сотрудников МИД двух стран подтвердили этот настрой: Ли Нак Ен и Синдзо Абэ встретятся в Японии и проведут полноценную беседу.

Не исключено, что в таком развороте "виноваты" не только общая нацеленность сторон прекратить "торгово-дипломатическую склоку", но и личность премьера Кореи. Ли Нак Ен в прошлом журналист, блестяще говорит по-японски и в свое время был корреспондентом одной из ведущих газет Кореи "Тона Ильбо" в Токио. Скорее всего, он и предложил поехать на интронизацию.

Высока также вероятность того, что на склонность искать компромисс повлияла позиция США, интересам которых в регионе угрожает конфликт в стане союзников. Соединенные Штаты сначала самоустранились, а затем оказались застигнутыми врасплох этой склокой Сеула и Токио и уж точно не ожидали, что Сеул решит отменить соглашение, которое, как предполагалось, позволит активизировать трехстороннее военное сотрудничество и в перспективе создать в регионе аналог НАТО, где ключевую роль будут играть как раз США, Южная Корея и Япония.

Сегодня же стало известно, что, скорее всего, президент РК Мун Чжэ Ин передаст с Ли Нак Еном личное послание адресованное японскому политическому лидеру Синдзо Абэ. Как заявил Ли в интервью японским СМИ, Мун, обсуждая будущую поездку Ли Нак Ена в Японию, сказал: "Как думаете, может написать личное письмо?" - "Да, было бы хорошо", - согласился корейский премьер со своим президентом. Понятно, что в официальном интервью такие слова просто так не говорят, так что почти точно Ли Нак Ен повезет послание для Синдзо Абэ и наверняка получит ответное письмо.

Так что можно сказать, что Южная Корея и Япония сумели-таки найти пути друг к другу и решили начать мириться. Впрочем, как можно предположить, разрешить многочисленные противоречия будет непросто, а пока лишь получится только перестать "скандалить и бить посуду".

Обе стороны по-прежнему считают, что виновата противоположная сторона и требуют уступок. Никуда не делся и настрой общественности Японии и Кореи друг против друга. Японцы считают, что их заставляют бесконечно извиняться и платить деньги, тогда как они давно это уже сделали и неоднократно. Кроме того, молодое поколение Страны восходящего солнца не может понять, почему они должны испытывать вину за то, чего никогда не делали. Корейцы же полагают, что Япония по-прежнему не испытывает "настоящего раскаяния" и должна заплатить сполна, в том числе в финансовом плане.

В любом случае и Сеул и Токио дали понять, что готовы начать мириться и, как минимум, прекратить "санкционный пинг-понг", когда соревновались по части введения друг против друга различных рестрикционных мер. Правда, наличие намерений не гарантирует итоговый успех. По слухам, Южная Корея настаивает на отмене Японией санкций, без чего Сеул не хочет возобновлять договор об обмене военной информацией. Японцы же дают понять, что не примут решение Верховного суда Кореи по выплате компенсаций и требуют от корейцев перестать разыгрывать "антияпонскую националистическую карту" каждый раз, когда это во внутриполитических целях потребуется корейским государственным деятелям и политикам.

Противоречия остаются, по многим из позиций стороны не намерены и не могут, судя по настрою общественности, уступать, что понимают правящие круги как Страны утренней свежести, так и Страны восходящего солнца. Наверное поэтому в администрации президента РК очень осторожно прокомментировали сообщения СМИ о визите премьер-министра Ли Нак Ена в Японию. "Мы ранее уже заявляли и готовы повторить снова, что подход нашего правительства заключается в необходимости решения всех проблем через диалог. Если наш президент решит направить письмо японскому премьер-министру, то наверное в послании будет акцент именно на этом тезисе", - заявили в ходе брифинга для журналистов в администрации президента РК.