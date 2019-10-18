МИД РФ выразил протест США из-за инцидента с дипломатами у Северодвинска

МИД РФ передал американской стороне ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.

Ранее сообщалось, что трех американских военных дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинск, поскольку эта территория имеет особый режим посещения для иностранных граждан.

По словам пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекки Росс, дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки, однако, как заявили в российском МИДе, они уведомили Минобороны РФ только о намерениях посетить Архангельск.